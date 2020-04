La Junta no renuncia a ninguno de los proyectos previstos en Málaga pero admite que las prioridades son otras

Patricia Navarro asegura que ahora es el momento de que las administraciones puedan endeudarse para reactivar la economía

MÁLAGA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no renuncia a ninguno de los proyectos considerados esenciales" en la provincia aunque sí ha admitido que las prioridades, una vez se supere la pandemia del COVID-19, son otras.

Así, ha subrayado, en una entrevista con Europa Press, que están trabajando "para recuperar la normalidad y poder empezar a retomar esos proyectos", como es el del tercer hospital de la capital, y ha recordado cómo las obras del metro de Málaga, una vez pasados los 15 días en que paralizaron estos trabajos en cumplimiento de la orden del Gobierno central, se retomaron guardando las medidas necesarias.

"No renunciamos a ninguno de los proyectos que consideramos esenciales y vitales y sobre los que hemos hecho anuncios importantes. Estamos trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible y poder empezar a retomarlos", ha añadido.

Sí ha indicado que, "a lo mejor va a cambiar el orden de prioridades porque ahora son otras". "Este parón no sabemos de cuánto va a ser pero esta crisis es sanitaria y la sanidad va a estar siempre en el primer lugar", ha subrayado la delegada de la Junta, quien ha asegurado: "El tercer hospital no me cabe la menor duda de que es una de las prioridades y se retomarán todos los plazos y todas las adjudicaciones".

"ES MOMENTO DE ENDEUDARSE PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA"

Por otro lado, acerca de la petición de muchas instituciones, como la Diputación de Málaga, al Gobierno central para poder endeudarse y afrontar un plan de reactivación económica de la provincia, Patricia Navarro ha señalado que "ahora es el momento".

"¿Qué empresa no va a tener que endeudarse?", se ha preguntado la delegada, quien ha opinado que las administraciones más saneadas "pueden y se les debería dejar cierto margen siempre y cuando sea un dinero finalista para poner en marcha acciones en pro de reactivar la economía y generar empleo".

A su juicio, la obra pública "debe ser uno de los grandes motores para reactivar la economía y eso se hace invirtiendo y dotando de más dinero ese capítulo, y eso va a venir del endeudamiento. Ahora es el momento".

La delegada del Gobierno de Andalucía ha subrayado que, igual que la Junta "está trabajando de forma anticipada en el ámbito sanitario, también lo está haciendo para afrontar la crisis económica que vamos a tener y que empezará por los sectores que más mueven nuestra economía", como la construcción o el turismo. En este punto ha incidido en que dentro del sector servicios "hay muchos autónomos", de ahí, ha dicho, "la importancia de las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía".

"Se ha pedido al Gobierno que adopte medidas porque hay un marco competencial que excede a la comunidad autónoma y depende y tiene que hacerlo; nosotros estamos haciendo nuestros deberes", ha manifestado Navarro, quien en el ámbito turístico ha señalado que la Junta se va a incorporar, al igual que el Ayuntamiento de Málaga, al comité de expertos creado por Turismo Costa del Sol para afrontar el futuro de un sector "vital para la provincia".

La delegada ha incidido en que hay que estar "volcados con el sector y con una industria que mueve nuestra economía y siendo conscientes de las dificultades". También ha destacado Navarro la ayuda para las familias con necesidades básicas y el fondo social anunciado por el Gobierno central que Andalucía adelantará a los municipios.