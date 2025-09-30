Junta pide no criminalizar a menores infractores y dice que seguirá con la atención en el CIMI de Churriana en Málaga

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha pedido "no criminalizar y no caer en tópicos" sobre el perfil de los menores infractores "porque podrían ser mi hijo o el de cualquiera" y ha asegurado que el Gobierno andaluz mantendrá la atención a estos jóvenes en el Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) del distrito malagueño de Churriana.

Así ha respondido Nieto en comisión en el Parlamento andaluz a la pregunta del diputado socialista por Málagam José Luis Ruiz Espejo, quien ha señalado que no están contra de estos centros, pero en este caso coinciden con los vecinos en que la ubicación "nos parecía inadecuada", al ser un centro cerrado "en un entorno residencial consolidado".

Nieto ha dado cuenta de la apertura en junio de este centro con el que se completa la red de este tipo de recursos del sistema andaluz de Justicia Juvenil y ha precisado que con los últimos informes por parte del Ayuntamiento a la documentación de la entidad gestora del centro "no tenemos constancia de que haya habido ningún tipo de negativa o de incumplimiento de ninguna norma sectorial".

"Por tanto, el objetivo es el de continuar con el acuerdo, con el contrato que se adjudicó a esa entidad y seguir con la atención a los menores que allí reciben", ha dicho Nieto, quien ha señalado que Málaga "era la única provincia que carecía de esta infraestructura, pese a que ésta era la procedencia de la mayoría de los menores con medidas de internamiento".

Esto exigía a las familias desplazarse "para mantener la relación con su hijo, porque sin apoyo familiar su reinserción es más compleja" y era "un drama".

Ha recordado que la Junta tiene las competencias para garantizar los centros y servicios en los que se ejecutan las medidas que los jueces de Menores imponen a jóvenes que han cometido algún delito y de los que Nieto ha recalcado que "les sorprendería ver el perfil de los menores a los que prestamos servicio".

El CIMI de Málaga se suma a otros 13 que componen la red de centros para cumplir las medidas privativas de libertad sin que "en ninguno de ellos se haya producido algún problema vecinal". Ha indicado que este tipo de centros "no pueden estar aislados porque el objetivo no es encerrar a los menores ni extirparlos de la sociedad sino justo lo contrario".

Dispone de 50 plazas, 35 masculinas --12 de ellas de internamiento terapéutico-- y 15 femeninas. Está gestionado por la entidad Adis Meridianos, con experiencia en el trabajo con menores infractores, y cuenta con una plantilla de 92 profesionales altamente cualificados entre docentes, sanitarios, psicólogos, educadores sociales, juristas o trabajadores sociales. Además, de vigilancia en los turnos de mañana y tarde y en el turno de noche.

El edificio está distribuido en módulos funcionales que permiten la aplicación de los distintos regímenes de internamiento que pueden decretar los jueces (cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico). Nieto ha explicado que esta compartimentación facilita la organización de los menores según sus necesidades judiciales, educativas y clínicas.

Las zonas residenciales están organizadas en unidades convivenciales de capacidad limitada, lo que favorece la atención personalizada y la convivencia, así como fomenta la autonomía y el respeto mutuo.

El proyecto educativo incluye programas diseñados para abordar distintas necesidades educativas, emocionales, familiares y sociales de los menores, con objetivos concretos y metodologías adaptadas. Para estas actividades, dispone de aulas equipadas para la enseñanza reglada y la formación profesional, así como talleres ocupacionales para actividades laborales como jardinería, cocina y carpintería.

El consejero ha subrayado que la Junta fomenta que los menores infractores continúen o retomen sus estudios mientras cumplen las medidas que les imponen los jueces, ya que ello facilita su reinserción. Para ello, la Consejería de Justicia tiene un convenio con la de Desarrollo Educativo por el que todos los CIMI cuentan con personal docente.

Nieto ha puesto también en valor las instalaciones deportivas del centro, así como la biblioteca y áreas de descanso. Además, la atención sanitaria está garantizada ya que cuenta con enfermería, consulta médica y sala de observación para intervención rápida, así como el seguimiento clínico. La Unidad Terapéutica prevista para los menores con trastornos de conducta o adicciones está equipada con salas específicas para la intervención psicológica y emocional.

El edificio cuenta con sistemas de control de accesos, vigilancia electrónica y zonas de tránsito diferenciadas para personal, visitas y menores. Además, se aplican protocolos de prevención de riesgos y evacuación, integrados en la planificación arquitectónica del centro, por lo que el consejero ha pedido "eliminar alarmas" sobre este tipo de centros.

VECINOS

El parlamentario socialista ha incidido en que este tipo de centros "cumplen claramente un papel fundamental dentro del sistema de justicia juvenil", pero en este caso la localización escogida "no era la más idónea", al estar "cerca de algunas instalaciones de un colegio infantil" y según la documentación "no reúne los requisitos que debe reunir este tipo de centros", recordando que el Ayuntamiento ya frenó este centro en otra ubicación.

Ha dicho que la Junta cerró otro centro en Torremolinos, con lo que "este problema lo generaron ustedes y desde entonces Málaga no ha contado con ningún centro para el cumplimiento de medidas judiciales para menores" y ha preguntado "si no se ha pensado en recuperar el CIMI San Francisco de Torremolinos.

Por su parte, la vocal de Vox en dicha comisión, Purificación Fernández, ha acusado a la Junta "de imponer un modelo que genera problemas" en Churriana con la apertura de este centro "sin consultarlo con los vecinos". "Se trata de un asunto especialmente delicado", ha advertido.

Ha apuntado que los vecinos "no lo quieren y con razón: no se ha contado con su opinión y una vez más, se pretende imponer un modelo que genera problemas en un barrio concreto en lugar de buscar soluciones de fondo. No queremos que se imponga un CIMI que nadie ha pedido".

Asimismo, ha señalado que otro de los motivos por el que los vecinos de Churriana no quieren el CIMI es la negativa de estos a soportar "más inseguridad importada". "Desde Vox rechazamos la construcción del centro de menores infractores en Churriana. No queremos improvisaciones ni imposiciones sobre los barrios, queremos planificación seria y respeto a los vecinos", ha señalado.

El consejero, respecto a si se ha preguntado a los vecinos, ha respondido que "a todos y cada uno de ellos seguramente no, como casi nunca podemos hacer cuando se pone en marcha un proyecto público", apuntando que "no tenemos la posibilidad ni tampoco la obligación de ir hablando uno a uno con todos los vecinos del sitio". "No se hace cuando se instala un colegio, ni un hospital, ni cuando se instala una Comisaría de Policía, ni cuando se instala un centro de internamiento de menores infractores", ha apuntado.

Así, ha dicho que "ha habido movimientos, quejas, manifestaciones antes de ponerlo en marcha y prácticamente no hay nada a día de hoy, porque yo creo que la mayoría de los vecinos de buena fe, los que actúan con sentido común, se han dado cuenta de que ese miedo legítimo que puede generar antes no lo tienen ahora".

Al PSOE le ha dicho que "están manteniendo en este tema exactamente el mismo discurso que Vox" y ha animado a ambas formaciones que sean "valientes" y digan "en qué barrio tendría que estar" este centro. Además, ha indicado que el centro de Torremolinos cerró por problemas estructurales y ha señalado que la Junta "no elegimos dónde se hace el CIMI, nosotros licitamos y se presentan propuestas". "Se presentó una", ha dicho, añadiendo que "cumple los requisitos".