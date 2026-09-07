La Junta reclama al Gobierno que "ponga los medios necesarios" para mantener el servicio de tren en Jaén y Almería

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MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha reclamado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga y disponga los medios necesarios para mantener el servicio ferroviario" en las provincias andaluzas de Jaén y Almería. Preguntado en Málaga sobre la suspensión al menos durante un año de la conexión ferroviaria directa con Madrid por obras y la pérdida del Talgo en Almería con la capital de España, Muñoz-Atanet ha reconocido que "no nos parece adecuado que dos provincias tan importantes se queden sin servicio".

"Vamos a reclamar al Estado que ponga y disponga los medios necesarios para mantener el servicio ferroviario. Desde Andalucía, vamos a reclamarlo de forma activa", ha apostillado. Este sábado, las plataformas en defensa del ferrocarril organizaban un movilización para exigir un tren "digno, social y sostenible" para la provincia de Jaén y para despedir "simbólicamente" al Intercity de Almería antes del inicio del corte de la línea.

El inicio de las obras adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza ha llevado a Renfe a establecer un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Almuradiel, así como entre la Estación Linares-Baeza y Almería. En concreto, desde este domingo, los servicios de Media Distancia Madrid-Jaén y los Intercity Almería-Madrid se verán afectados por estas actuaciones.

Para garantizar la continuidad del viaje de los Media Distancia Madrid-Jaén, Renfe ha planteado "un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Almuradiel y paradas intermedias, en ambos sentidos". Como consecuencia de las necesidades operativas derivadas de estos trabajos en la infraestructura, los Intercity Almería-Madrid dejarán de circular mientras se desarrollen las obras. El trayecto para viajar entre Almería y Linares-Baeza se garantizará por carretera con dos servicios al día.

Por su parte, la oferta habitual de los dos Alvia Almería-Granada-Madrid, uno por sentido, se "continuará prestando con normalidad", según ha añadido Renfe. Los nuevos servicios alternativos por carretera entre Jaén y Almuradiel y entre Almería y Linares-Baeza se suman a los que ya están en marcha en el trayecto de Media Distancia Jaén-Córdoba. En este caso, Renfe va a mantener el plan alternativo de transporte que presta actualmente en este tramo y en sus estaciones intermedias, donde se viene realizando desde las afectaciones provocadas en la infraestructura por el temporal de principios de año.