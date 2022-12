Junta reivindica en Málaga la "unidad y fraternidad" de la bandera andaluza para seguir defendiendo la plena autonomía

En Málaga el acto institucional ha tenido un especial recuerdo para Manuel José García Caparrós en el 45 aniversario de su muerte

El acto del Día de la Bandera de Andalucía, que se celebra este domingo en todas las provincias de la comunidad autónoma, ha tenido en Málaga un recuerdo especial para Manuel José García Caparrós, manifestante que murió por un disparo el 4 de diciembre de 1977, fecha en la que casi dos millones de andaluces se echaron a la calle para "decir bien alto que querían lo mejor para Andalucía" y reivindicar la autonomía plena.

Así lo ha recordado, con "cariño y respeto", la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien ha reconocido el "esfuerzo y sacrificio" realizado por los andaluces desde hace ya más de un siglo, cuando en Ronda (Málaga) se fraguaron los símbolos de Andalucía, y especialmente hace 45 años, en su vertiente más política, con el sacrificio incluso del joven García Caparrós.

"Cientos de miles de andaluces salieron a la calle para pedir lo mejor para Andalucía, y ahora tenemos la responsabilidad de mantener y defender esa autonomía; 45 años después de tanto sacrificio y reivindicación tenemos la responsabilidad de no dar un paso atrás y defender nuestra autonomía plena", ha subrayado España.

Durante su intervención en el acto, la consejera ha aseverado: "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos" y ha señalado que Andalucía "ya no está a la cola, ahora vamos por delante, somos una referencia y no estamos dispuestos a volver a los puestos que hemos abandonado definitivamente".

España ha realizado numerosas referencias a la gestación de la bandera andaluza, en Ronda en 1918, a la "ardua labor" de Blas Infante, padre de la patria andaluza y a los acontecimientos sociales y políticos que desembocaron en el referéndum de 1980 para conseguir la autonomía andaluza.

"El compromiso de este Gobierno, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, es pleno con la bandera de Andalucía y con nuestra comunidad, esta gran tierra de España, de lo que estamos muy orgullosos", ha añadido.

El acto ha sido inaugurado por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro, y han intervenido también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

En su intervención, Bernal ha destacado que sus áreas son "tres pilares que vertebran buena parte de lo que representan esta bandera", porque son, además, "motores económicos y sociales de Andalucía" y ha señalado un objetivo común: "Que el presente y el futuro de esta comunidad sean cada vez más prósperos y felices; con memoria, pero sin revanchas; con debate, pero sin estridencias; sumando, pero no excluyendo", porque la bandera "debemos construirla cada día todos juntos".

"Hoy más que nunca alzamos la voz para gritar que esta es la mejor tierra del mundo", ha ensalzado el consejero, quien ha subrayado el patrimonio cultural, el talento y que es cuna del turismo, entre otras cualidades.

ANDALUCÍA FUERTE

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha asegurado que el espíritu de lucha, pero también de consenso y unión que presidió las manifestaciones de 1997 y el Pacto de Antequera un año después "son hoy también la bandera que guía al Gobierno andaluz, porque sólo desde el consenso, desde el diálogo, son posibles los acuerdos que permiten los verdaderos avances para una tierra".

Navarro también ha tenido un recuerdo para García Caparrós, apuntando que en Málaga "la bandera se tiñó de luto" por este asesinato. "Hoy su recuerdo sigue vivo y es necesario preservar la memoria de todos los que defendieron, incluso con su vida como es su caso, nuestras aspiraciones y reivindicaciones para conseguir que Andalucía creciera como pueblo en democracia", ha dicho.

"Andalucía será fuerte y tendrá peso político, económico y social, si todos remamos en la misma dirección: por eso creemos y defendemos un andalucismo moderno e integrador, en el que no se excluye a nadie y en el que los símbolos son de todos y para todos", ha añadido la delegada, quien considera que Andalucía "sigue ganando fortaleza si todos somos capaces de remar en la misma dirección, hacia el liderazgo social y económico, sin dejar a nadie atrás".

El alcalde, por su parte, ha incidido en la necesidad de "reafirmarnos en nuestro símbolo, en el amor a nuestra tierra, en trabajar por ella". "La autonomía debe servir para prestigiar a Andalucía, para hacer las cosas mejor desde el ejercicio responsable y transparente del Gobierno andaluz y con la colaboración de los gobiernos locales", ha señalado, apuntando que la bandera "debe unirnos en un amor a Andalucía perfectamente compatible con el amor a España y a Málaga".

"Jamás nuestra bandera se ha utilizado contra la unidad de España, siempre ha sido Andalucía una autonomía integradora, compartiendo objetivos con otros territorios de España para conseguir un país que sea modélico, en vanguardia en todos los sentidos, que avance en innovación tecnológica y que dedique a la cultura la atención adecuada, pero en un estado descentralizado debe ser sumando aportaciones de abajo a arriba", ha manifestado De la Torre.

Ha recordado que hace 45 años "los andaluces salieron a la calle de manera unida por una autonomía andaluza" y ha señalado que en Málaga "hubo mucha tensión y una ruptura de la manifestación", apuntando que "la policía entonces no estaba adaptada a los momentos de cambios democráticos, no hubo la reacción adecuada" y se produjo "la tragedia de la muerte de García Caparrós"; momento "siempre vivo en el recuerdo".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Málaga ha señalado que "mucho ha cambiado Andalucía" desde ese 4 de diciembre de 1977, cuando "el objetivo era converger con el resto de territorios de España, reclamar un espacio propio para que se escuchara nuestra voz". "Y vaya si se ha conseguido, creo que todos los andaluces estamos orgullosos del camino andado", ha dicho, destacando que la región es "líder" en muchos aspectos.

Salado ha defendido que "el andalucismo no es de ningún partido político, pertenece a todos los ciudadanos, a los que han nacido aquí y los que han elegido vivir aquí", indicando que "no hay sociedad más inclusiva y hospitalaria que la nuestra". "El mejor andalucismo posible es el que trabaja para mejorar donde vivimos y ese es el de nuestra tierra", ha manifestado, precisando que desde la provincia "se lidera una nueva forma de hacer fuerte a Andalucía, mucho más moderna".

El acto ha concluido con la izada de la bandera andaluza por parte del joven pianista Marcos Castilla y el himno de Andalucía entonado por la Escolanía de la Hermandad de Nuestro Padres Jesús Nazarenos de Almogía.