La Junta respaldará y adaptará al protocolo Covid las celebraciones de Semana Santa que decida cada provincia

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La decisión sobre las celebraciones que se van a producir durante la Semana Santa de 2021 queda en manos de las agrupaciones de cofradías y la celebración de procesiones, en las del Obispo de cada provincia. De este modo, el Gobierno andaluz "solo se limitará a respaldar las propuestas y adaptarlas al protocolo sanitario, en lo que se refiere a aforo de eventos".

Así lo ha trasladado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, al ser cuestionado por periodistas durante una rueda de prensa este viernes en Málaga.

Esta decisión, es el resultado de la reunión que mantuvo este pasado martes con los presidentes de las agrupaciones de cofradías de las ocho provincias andaluzas y de Jerez, y en la que estuvieron presentes también la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre.

Así pues, el consejero ha avanzado que esta Semana Santa "no va a ser la de hace dos años", que se desarrolló con normalidad, "pero tampoco la del año pasado, que no hubo absolutamente nada". De este modo, ha añadido que será una Semana Santa "distinta", en la que la Junta de Andalucía verá "con todo el cariño" las propuestas de cada agrupación de cofradías para que se puedan desarrollar actividades que "no impliquen una aglomeración masiva de personas".