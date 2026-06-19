Junta seguirá peleando por inversión "justa" en carreteras: "Andalucía no se puede conformar con migajas del Gobierno"

Archivo - Carretera en uan imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, se ha referido este viernes a la autorización del Ejecutivo de una inversión de 1.006 millones para la conservación de carreteras en diez comunidades y ha dejado claro que "Andalucía no se puede conformar con las migajas que le deja el Gobierno de España", por lo que desde la región, ha dicho, "vamos a seguir peleando por una inversión justa".

"El Gobierno de España, a través del ministro Óscar Puente, ha puesto 1.000 millones para conservación de carreteras de toda España. De esos 1.000 millones le van a corresponder a Andalucía 20,4 millones de euros", cifra que es "diez veces menos de lo que le corresponde a Cataluña. Y en Andalucía tenemos el doble de kilómetros de carreteras estatales que en Cataluña".

"Ustedes pueden juzgar por sí mismos. Andalucía no se puede conformar con las migajas que le deja el Gobierno de España", ha advertido la consejera en funciones.

Así, ha dejado claro que "desde Andalucía vamos a seguir peleando por una inversión justa porque es lo que necesitan todos y cada uno de los andaluces para mejorar sus infraestructuras", ha concluido.