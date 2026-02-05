La Junta valora evacuar a las personas vulnerables del núcleo incomunicado de El Secadero en Casares (Málaga)

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, atienden a los medios en el Puesto de Mando Avanzado de Emergencias que la Junta ha instalado en la costa de esta localidad de la Costa del Sol. - JUNTA

Se incrementa e intensifica la presencia de operativos de emergencia en la zona que van a acceder con medios acuáticos

CASARES (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de que la Junta valora la evacuación de personas con situaciones de vulnerabilidad que actualmente se encuentran incomunicadas en el núcleo de población de El Secadero en la localidad de Casares, en la zona más occidental de la Costa del Sol.

En este sentido se ha pronunciado Navarro durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Emergencias que la Junta ha instalado precisamente en la zona costera de Casares, y que es ya el tercero en la provincia malagueña tras el del centro de emergencias y el ubicado en la ciudad de Ronda.

La delegada ha explicado que, tras mantener una reunión con el alcalde, Juan Luis Villalón, Policía Local y operativos del Ayuntamiento se ha decidido "incrementar e intensificar la presencia de los operativos de emergencia dentro del núcleo de El Secadero". A este respecto, ha especificado que "seguramente tendremos que acceder por los medios acuáticos que disponen algunos de los operativos".

"Por otro lado estamos valorando la posibilidad de evacuar a varias personas que tenemos con situaciones de vulnerabilidad en cuanto a su estado de salud, tenemos una mujer embarazada y también a una persona con problemas respiratorios", ha añadido.

Por último, ha señalado que si el río Guadiaro --que ha provocado una gran inundación en todo este entorno de unos 1.500 habitantes-- sigue creciendo, "tenemos que prepararnos para un posible desalojo de una de las zonas de este núcleo de población, pero dentro del mismo núcleo, en una zona asegurada, perimetrada y que contaría evidentemente con todos los elementos básicos para cubrir sus necesidades en el colegio de El Secadero".

Sobre esto último, la delegada de la Junta ha dicho que Cruz Roja se encargaría de dotar con el material necesario esta instalación y estaría al pendiente de todas las necesidades de alimentos y productos de primera necesidad.

Navarro ha insistido en enviar "un mensaje de tranquilidad" a los vecinos de El secadero que han permanecido horas sin suministro eléctrico: "Afortunadamente, y con las gestiones que también desde la Delegación de Industria, Energía y Minas y la propia suministradora de energía eléctrica, Endesa, se ha podido restablecer".