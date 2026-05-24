Un jurado juzga desde este lunes a 'Dinamita Montilla', acusado de asesinar a un joven en Los Montes en 2022

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a José J.M., conocido como 'Dinamita Montilla', para el que la Fiscalía malagueña solicita una pena de 26 años de prisión por presuntamente acabar con la vida de un joven al que se encontró en Los Montes de Málaga en 2022 con el fin de robarle.

Está previsto que la vista oral se desarrolle hasta el viernes, 29 de mayo, cuando se prevé dar a conocer el veredicto del jurado, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que se ha fijado la declaración de testigos y policías nacionales; además de peritos de distintos servicios de la Policía Nacional y médicos forenses.

Los hechos sucedieron el 29 de agosto de dicho año en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero de la familia del joven, donde este había ido a coger algarrobas. Novedosos procedimientos en el ámbito de la Policía Científica permitieron seguir la pista de los vestigios biológicos dejados por el presunto homicida en el escenario del crimen.

En mayo de 2024, casi dos años después, esa compleja investigación policial dio lugar a la detención en Badajoz de este hombre de 63 años por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven. Ahora, el ministerio fiscal lo acusa de un delito de asesinato, en concurso con otro de robo con violencia, por los que pide 25 años de cárcel; y tenencia ilícita de armas, por el que solicita un año de prisión.

Según las conclusiones iniciales de la acusación pública, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado llegó a la parcela de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas. Una vez allí, presuntamente, "se vio sorprendido por la presencia" del acusado que "lo había seguido".

Supuestamente "con la finalidad de obtener una ganancia ilícita" y tras asegurarse de la "situación de soledad y desamparo" del joven, dice el fiscal, el acusado presuntamente "con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta". Ese disparo le alcanzó en el cuello, dice la Fiscalía.

El joven cayó al suelo, donde, presuntamente, "le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza", según la acusación, lo que causó su muerte. Tras esto, dio la vuelta al cadáver y abrió la mochila, "utilizando el tirador de la cremallera grande", para llevarse lo que hubiera de valor; efectos tasados en unos 200 euros.

Fueron precisamente unos vestigios de tipo biológico, hallados en una cremallera de la mochila que portaba la víctima el día de su muerte, los que marcaron la línea de investigación que permitiría seguir la pista de un perfil genético.

Ese estudio, apoyado en las bases de datos de toma de muestra de ADN a personas detenidas, permitieron identificar un perfil genético de una persona que no guardaría relación con los hechos, pero que sí condujo hasta un pariente --sí relacionado con el crimen--. También se utilizaron vídeos que el propio acusado subía a la red social Tik Tok para su detención.

Además de los 26 años de cárcel, el fiscal pide que se le prohíba vivir o acudir a los municipios donde tengan fijado el domicilio los familiares de la víctima y comunicarse con ellos por un tiempo superior en diez años al de prisión que se acuerde. En cuanto al daño moral pide que indemnice a los padres con 99.800 euros a cada uno, y con 28.500 euros a la hermana.

Este caso sería el quinto crimen que se le achaca. 'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena --por acumulación-- la de 30 años.

Además, se le investiga en relación con el asesinato de una mujer sevillana, Ester Estepa, desaparecida desde agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía (Valencia). Esta víctima fue vista por ultima vez con este individuo, que permanece en prisión desde mayo de 2024.