El Kanka llenará Málaga de sorpresas gratuitas para celebrar sus seis noches en el Teatro Cervantes

Archivo - El cantautor Kanka durante la presentación de su nuevo álbum ‘Cosas de los vivientes’, a 18 de enero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kanka ha presentando 'La Calma', su séptimo trabajo discográfico y actuará en el Teatro Cervantes de Málaga durante seis noches --los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio--.

Con los primeros carteles de entradas agotadas ya colgados para las sesiones del 12 y 13 de junio, el malagueño va a encabezar una serie de "acciones" en la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, entidades y asociaciones. Bajo el nombre de '#6veceselkanka' todas se irán anunciando en la web y redes sociales del artista.

Así, en colaboración con el Área de Comercio se harán distintas acciones para apoyar al comercio local. Una de ellas consistirá en el sorteo de una cesta de la compra con productos del Mercado de Huelin --valorada en cien euros-- entre todos los consumidores que hagan un gasto mínimo de diez euros. El sorteo se realizará en el mercado el sábado 13 de junio.

Además, en otros cinco mercados municipales de Málaga se sortearán cinco entradas dobles, una por mercado, para uno de los conciertos --en Huelin para el lunes 8 de junio, en El Carmen para el martes 9, en Salamanca para el miércoles 10, en El Palo para el viernes 12 y en Bailén para el sábado 13--; y en la web 'yocomproenmalaga.com' se sortearán dos entradas dobles más para el domingo 14 de junio.

Por otro lado, el Mercado de Salamanca, el Mercado del Carmen y el Mercado de Huelin, estarán decorados los días previos a los conciertos con vinilos y frases de las canciones de El Kanka, y unos QRs desde los que se podrá acceder a la escucha de canciones del malagueño.

Por último, el Mercado de Bailén acogerá unas sesiones de micro abierto este sábado y el día 13 de junio de 11,00 horas a 13,00 horas, donde todo aquel que quiera participar podrá subirse al escenario para cantar su propia versión de una canción de El Kanka y otra más de libre elección.

RUTA DE COMERCIOS Y BARES DEL CENTRO HISTÓRICO

Asimismo, hasta el 14 de junio se ha organizado una ruta en los más de cuarenta comercios y bares del centro histórico adheridos a esta iniciativa que se identificarán con un cartel en la puerta que indique 'Aquí suena El Kanka'.

A todo aquel que realice una compra o consumición en alguno de estos establecimientos, se le entregará un pasaporte en el que el comerciante le pondrá una pegatina. Si antes del 15 de junio se han conseguido doce, el usuario recibirá regalos, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Cervezas Victoria.