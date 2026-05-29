El Kanka sorteará en los mercados de Málaga entradas para sus conciertos

La Concejala Delegada De Comercio, Vía Pública Y Fomento De La Actividad Empresarial, Elisa Pérez De Siles, Y El Cantautor El Kanka En El Mercado Municipal De Huelin. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, junto al concejal delegado del distrito Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, y el cantautor El Kanka, han asistido este viernes al Mercado de Municipal de Huelin a la presentación de las actividades de dinamización comercial que el cantautor malagueño impulsa en los mercados municipales, en colaboración con el Área de Comercio, para fomentar el comercio local y de proximidad.

Entre las actividades que se van a desarrollar, se encuentran los sorteos de entradas para sus conciertos y de una cesta con productos del Mercado de Huelin, valorada en 100 euros, que se sortearán entre los clientes que hagan una compra mínima de diez euros en el propio mercado.

También se sortearán entradas por comprar en los mercados de El Carmen, Salamanca, El Palo y Bailén y a través de la plataforma del Marketplace municipal yocomproenmalaga.com, han detallado.