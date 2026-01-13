La periodista Laura García Torres, responsable de RTVE en Málaga, premio Cardenal Herrera Oria 2026 a la comunicación. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La responsables de la Unidad Informativa de RTVE en Málaga, Laura García Torres, ha resultado ganadora del premio Cardenal Herrera 2026 que cada año concede la Diócesis de Málaga con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. La mención especial ha sido para el periodista mayor Manuel Montes Cleries.

Según señalan desde la Diócesis en un comunicado, el premio que lleva el nombre del insigne periodista y obispo de Málaga, el cardenal Ángel Herrera Oria, ha recaído en Laura García por su trabajo al frente del servicio público de Radio Televisión Española en la provincia malagueña.

Laura García Torres (Málaga, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad de Sevilla. Comenzó su andadura profesional a finales de los años 90 en Diario 16 Andalucía, y entre 1999 y 2001 dirigió la edición Melilla de la cabecera nacional de Diario 16. Durante cinco años dirigió, asimismo, el periódico El Faro de Melilla.

Tras su paso por diversos medios escritos, emisoras de radio y agencias, desde el año 2008 su trayectoria profesional está vinculada a Radio Televisión Española. Entre 2012 y 2017, fue responsable de la sección de Cultura de RTVE.es y, desde finales de 2017, es responsable de la Unidad Informativa de RTVE en Málaga. En diciembre de 2022 recibió el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga.

MANUEL MONTES CLERIES

Por tercer año consecutivo, la Diócesis ha querido añadir una mención especial a comunicadores mayores, respondiendo así al llamamiento del papa Francisco "a saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos mayores, que para el registro están ya jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar".

Así, la mención 2026 ha recaído en el periodista Manuel Montes Cleries (Jaén, 1945) quien, tras desarrollar su labor profesional en el ámbito del peritaje y el profesorado mercantil y como agente comercial en Málaga, ingresó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA a punto de cumplir los 60 años, obteniendo la licenciatura en Comunicación Audiovisual en 2006 y doctorándose "cum laude" en periodismo en 2012.

También es Experto en Comunicación Católica por la Universidad Libre Internacional de las Américas. Tras su jubilación, colaboró como columnista en Diario Málaga, Diario de la Torre, Diario Siglo XXI, y Diario de la Axarquía, así como en la web diocesana con el blog dedicado a los mayores "El segmento de plata".

Participante habitual en tertulias de Popular Televisión, PTV Televisión y Canal Málaga Radio y Televisión, destaca por su promoción de la solidaridad a través de la comunicación con programas como "Intégrate" en PTV, con migrantes residentes en Málaga; y "La Málaga Solidaria" en Canal Málaga.

Su labor social y de comunicación se completa con décadas de trabajo y puestos de responsabilidad en entidades como el Teléfono de la Esperanza, Cursillos de Cristiandad, Bancosol y la Asociación Benéfica el Biberódromo, de la que es fundador.

PREMIOS CARDENAL HERRERA

Desde 2014, la Iglesia de Málaga viene reconociendo la tarea comunicativa de profesionales como Ignacio Castillo, del periódico La Opinión de Málaga (2014); Antonio Guadamuro, de COPE Málaga (2015); Esther Luque, de SER Málaga (2016); el equipo de profesionales de COPE Málaga (2017); Antonio Guerrero Clavijo, de El Sol de Antequera (2018); la Dirección Territorial de la RTVA en Málaga (2019), Manuel Castillo, de Diario Sur (2020), Pedro Luis Gómez, de Diario Sur (2021), Andrés García Maldonado, presidente de honor de la Asociación de la Prensa de Málaga (2022), Isabel Naranjo, coordinadora de contenidos de Onda Cero Málaga (2023), Canal Málaga RTV y mención a Rafael Contreras (2024) y Málaga Hoy y mención a Guillemo Jiménez Smerdou (2025).

El nombre del premio alude al cardenal Ángel Herrera Oria, actualmente en proceso de beatificación, quien fuera Obispo de Málaga de 1947 a 1966. Periodista y fundador de numerosos medios de comunicación, puso en marcha la primera escuela de periodismo de España.

EUCARISTÍA POR SAN FRANCISCO DE SALES

La Eucaristía con motivo del patrón de los periodistas se celebrará el mismo día de San Francisco de Sales, sábado 24 de enero, a las 10.00 horas, en la capilla de la Encarnación de la S. I. Catedral de Málaga, presidida por el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, Rafael J. Pérez Pallarés. Están invitados a la celebración todos los profesionales de la comunicación que ejercen su labor en la provincia de Málaga y Melilla.