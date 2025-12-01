Lenny Kravitz, nueva confirmación del festival Starlite Occident 2026, donde actuará el 29 de junio

Leeny Kravitz actuará el 29 de junio en Starlite Occident, en Marbella. - STARLITE OCCIDENT

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lenny Kravitz, escritor, productor, multiinstrumentista y figura polifacética galardonada con cuatro premios Grammy, subirá al escenario Auditorio de Starlite Occident, en Marbella (Málaga) el lunes 29 de junio, concierto que formará parte de su potente gira en directo 'Lenny Kravitz Live 2026'.

La preventa de entradas para este concierto estará disponible a partir de este martes 2 de diciembre a las 10.00 horas y la venta general a partir del miércoles en starlitefestival.com

Tras su aclamada gira 'Blue Electric Light Tour 2025', que agotó las entradas en Europa, Sudamérica, Australia y Las Vegas (Nevada, EEUU), Kravitz continúa lo que Billboard ha denominado el 'Lennaissance', un periodo de éxito mundial y resurgimiento creativo. Kravitz lanzó su aclamado duodécimo álbum de estudio, 'Blue Electric Light', en mayo de 2025.

Associated Press elogió el disco como "glorioso... lo mejor del rockero en años", mientras que NPR lo alabó como un "caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul suave y mucho más". Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2025, el 'Music Icon Award' en los People's Choice Awards de 2024, el 'Best Rock Award' en los Video Music Awards de 2024 y el 'Fashion Icon Award' de la CFDA.

El músisco que llegará al festival boutique de Marbella en junio de 2026 ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de más de tres décadas de carrera musical. Además de sus doce álbumes, que han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, su empresa creativa Kravitz Design Inc. cuenta con una impresionante cartera de proyectos destacados, entre los que se incluyen propiedades hoteleras, proyectos de condominios, residencias privadas y marcas legendarias de alta gama como Rolex, Leica y Dom Perignon.

Su trabajo de diseño ha sido recientemente destacado en Architectural Digest, donde mostró su impresionante e histórica casa de París. En 2022, lanzó su propia marca de licores ultra premium, Nocheluna Sotol, un destilado de Chihuahua, México, derivado de la planta sotol.

Kravitz también es autor de 'Flash', un libro que muestra fotografías únicas de rock. Y su reciente libro de memorias, 'Let Love Rule', también le valió un puesto en la lista de best sellers del New York Times. Lenny es actualmente embajador de la marca y rostro global de la colonia Y de YSL Beauty, así como embajador global de la marca de relojes de lujo Jaeger-LeCoultre.

Este artista polifacético también ha dado el salto al cine, interpretando a Cinna en los éxitos de taquilla Los juegos del hambre y Los juegos del hambre: En llamas, así como en las películas Precious y El mayordomo.