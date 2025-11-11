Las leonas son las nuevas estrellas marinas en Las Antillas de Selwo Marina

Belle, Guya, Lilly, Loth, Fiona y Beethoven son los mamíferos marinos que pueden visitarse en el parque localizado en Benalmádena

Las Antillas, una de las instalaciones de Selwo Marina, están dedicada a los leones marinos, mamíferos que por su tamaño, comportamiento y suprema belleza encandilan a visitantes de todas las edades.

A principios de este año llegaron al parque seis ejemplares: cinco de ellos californianos (Zalophus californianus), además de una leona marina de la Patagonia (Otaria byronia). Esta última es la especie de esta familia de mamíferos marinos que ha formado parte de la colección zoológica del parque desde su apertura en 2002, han indicado en un comunicado.

Entre los ejemplares de leones californianos se pueden encontrar cuatro hembras (Belle y Guya, de ocho años, además de las mayores del grupo, que son sus respectivas madres: Lilly y Loth, de 18 y 21 años). También está Beethoven, un macho de 12 años. En cuanto al ejemplar de león patagónico, se trata de Fiona, una hembra joven de nueve años.

Nacho Barrio, responsable de conservación de Selwo Marina, junto con su equipo de cuidadores, trabaja con estos animales a diario y por lo tanto les conoce: "Cada una de ellas tiene un carácter especial y único", ha explicado. En la Bahía conviven tres de las leonas californianas junto a Fiona.

A una de las mayores, Lilly, la describe como "la más apacible, le encanta tomar baños de sol, de manera que su adaptación al clima costasoleño está siendo perfecta".

En relación con las benjaminas del grupo ha comentado que "mientras que Belle es una leona muy cariñosa que busca caricias por parte de los cuidadores, Guya es un animal muy dinámico, le encantan los retos y muestra un carácter dominante, activo, tiene que tener siempre un objetivo".

Fiona, por su parte, muestra "una enorme tranquilidad y seguridad" en sí misma. Su cuerpo es más robusto, en comparación con sus compañeras, más estilizadas. "Le encantan los politos de hielo", ha detallado Nacho. Cada una de ellas tiene su juguete favorito: Lilly es fan del frisbee, a Belle le encanta la pelota rosa con purpurina, y Guya prefiere los kongs con pescado.

En la otra instalación de leones marinos del parque conviven el único macho --Beethoven-- y Loth que, pese a su veteranía (es la mayor de todos), muestra un enorme motivación a la hora de realizar los entrenamientos ambientales, preparación para la atención veterinaria y bienestar animal.

"A ella le gustan mucho la gelatina y los cubos de hielo, se muestra aplicada en el training cognitivo, de hecho se encuentra en proceso de aprendizaje, disfrutando de sus juguetes, lo está haciendo muy bien", ha añadido Barrio, que muestra su entusiasmo por la leona de avanzada edad.

Beethoven, por su parte, es el único ejemplar masculino. Como pasa con esta especie, se caracteriza, dado su sexo, por ser de gran tamaño: "Es un macho guapísimo, super enérgico, noble, y pesa la friolera de 350 kilogramos". Así lo describe el responsable de conservación, quien ha incidido en la necesidad de trabajar, con cada ejemplar, de manera pormenorizada e individual, para que poco a poco vayan adquiriendo confianza. La adaptación al parque está siendo muy positiva.

Los leones marinos californianos son especies procedentes del norte del Pacífico y se distribuyen desde Canadá hasta la península de Baja California en México. Los oriundos de la Patagonia, por su parte, se extienden por el litoral sudamericano del océano Pacífico y Atlántico. En las charlas didácticas preparadas por el equipo de educación para el público visitante se dan a conocer detalles concretos de la reproducción, etología, origen geográfico y estado de conservación de estos fabulosos mamíferos.