Liberada en Málaga una mujer sometida a continua violencia por parte de su pareja, que ha sido detenida

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MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Málaga a una mujer sometida durante más de dos años a un continuo ciclo de violencia. La investigación se inició cuando la víctima susurró al personal sanitario en una consulta que su pareja la agredía física y sexualmente de forma continúa.

La estrecha colaboración entre las Administraciones Públicas implicadas, Equipo de Atención a la Mujer (EAM) y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), permitió que, rápidamente, se pusieran en marcha los mecanismos establecidos en este tipo de hechos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El operativo policial se saldó con la detención del presunto autor que, tras las vigilancias realizadas por los investigadores, lo interceptaron en el momento que éste realizaba un desplazamiento para hacer una transacción de droga, momento en el que se pudo liberar a la víctima de su domicilio.

La actuación policial fue posible por la colaboración entre las distintas administraciones públicas implicadas, destacando especialmente la labor desarrollada por el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, cuyos profesionales detectaron una situación de violencia de género oculta durante la asistencia sanitaria a una víctima.

La sensibilidad, profesionalidad y rápida comunicación de los hechos a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) permitió activar de manera inmediata los protocolos de protección e investigación, constituyendo un claro ejemplo de coordinación efectiva entre los servicios sanitarios, policiales y judiciales para la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.

Los investigadores de la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría Provincial de Málaga realizaron numerosas gestiones, que permitieron no sólo la detención del presunto autor de graves delitos, sino también la liberación de una mujer que, según la investigación, permanecía sometida a una situación de violencia física, psicológica y sexual continuada.

La coordinación permanente entre la Policía Nacional, el Equipo de Atención a la Mujer del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, los servicios asistenciales y la Autoridad Judicial resultó determinante para proteger a la víctima, asegurar su asistencia integral y reunir los elementos probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

LIBERACIÓN DE LA VÍCTIMA

La investigación permitió detectar que la mujer permanecía sometida a un control absoluto por parte del agresor, quien presuntamente la mantenía encerrada en el domicilio cuando abandonaba la vivienda para realizar repartos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Aprovechando precisamente uno de esos desplazamientos, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia que culminó con la interceptación y detención del autor.

Así, inmediatamente después, funcionarios de la UFAM accedieron al domicilio, localizaron a la víctima, garantizaron su integridad física y procedieron a su liberación y traslado a dependencias policiales, donde, ya en un entorno seguro y libre de la influencia del agresor, pudo denunciar por primera vez los hechos sufridos durante los dos últimos años.

De este modo quedó constatado por escrito que el agresor, ejercía de forma continuada una dominación, control y sometimiento sobre la víctima, dentro de una relación de violencia de género, mediante violencia física, psicológica y sexual, utilizando a esta mujer, para satisfacer sus intereses personales y sexuales, con así como amenazas coacciones y aislamiento aprovechando su especial situación de vulnerabilidad.

Tras ampliarse los indicios existentes y encontrándose ya el investigado detenido, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro del domicilio, siendo concedida por el Juzgado competente.

Durante el registro domiciliario fueron localizadas e intervenidas numerosas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles destinados al corte y distribución de droga, diversas armas blancas, dinero en efectivo, sustancias medicamentosas y otros efectos directamente relacionados con la actividad investigada.

Consta además que el detenido posee antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso, circunstancia que había sido utilizada por el propio investigado para intimidar tanto a la víctima como a su entorno familiar.

Todas las actuaciones policiales fueron puestas a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer plaza número 1 y la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga Plaza número 13.

Igualmente, fue puesto a disposición el presunto autor al que se le imputaban los delitos de malos tratos habituales de violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas y coacciones y delito contra la salud pública.