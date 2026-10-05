En libertad provisional el médico detenido en Marbella (Málaga) tras el fallecimiento de su acompañante

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MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, acordó este pasado domingo la puesta en libertad provisional del médico detenido en relación con el fallecimiento de una enfermera con la que se encontraba hospedado en un hotel del municipio.

Así lo han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han precisado que el fallecimiento se produjo tras la administración a la fallecida de fármacos y opiáceos supuestamente proporcionados por el facultativo, que se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial.

Debido a la fase inicial en la que aún se encuentra la causa, la investigación judicial se está tramitado por la presunta comisión de un delito contra las personas con resultado de muerte, un delito contra la salud pública y un delito continuado contra el patrimonio en la modalidad de hurto, han precisado las mismas fuentes.

No obstante, han apuntado que considerando la relación que mantendrían el detenido y la fallecida, la jueza instructora ha decidido inhibirse en favor de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Fuengirola, partido judicial al que correspondería, por si los delitos puedan ser constitutivos de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional detuvo a este hombre el pasado jueves tras el fallecimiento de la mujer que lo acompañaba en una habitación de un hotel de Marbella, en la que los investigadores encontraron diversos fármacos. Ambos trabajaban en el Hospital Costa del Sol de Marbella, ella como enfermera.

Hasta el momento la investigación ha podido determinar por medio de testigos y de las pruebas halladas en el lugar que tanto el facultativo como la enfermera fallecida podrían haber mantenido una relación sentimental dado que los encuentros en este mismo hotel tenían lugar desde hacía un año aproximadamente.

Durante las citas ambos supuestamente se administraban opiáceos y otros medicamentos para dormir. Estos medicamentos eran retirados del Hospital Costa del Sol, en el que ambos trabajaban, según han informado estas fuentes.

Tras considerar que el detenido cuenta con arraigo en el municipio y no hay temor a la destrucción de pruebas que ya se habían recogido en el lugar de los hechos, la jueza instructora acordó la puesta en libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

En este punto, la acusación particular, que representa al marido de la fallecida, solicitó el ingreso en prisión del médico al estimar que los hechos podían constituir entre otros un delito de homicidio con dolo eventual.