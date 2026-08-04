Licitado el servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado del Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga

Archivo - El Estanque De La Ninfa Del Jardín Botánico De La Concepción De Málaga - EUROPA PRESS/JARDÍN BOTÁNICO DE LA CONCEPCIÓN

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha licitado el servicio de conservación, mantenimiento y mejora de espacios verdes y arbolado del Jardín Botánico-Histórico La Concepción, que cuenta con más de 25.000 plantas y árboles pertenecientes a alrededor de dos mil especies distintas con un alto valor patrimonial.

El contrato ha salido a concurso con un presupuesto de 2.538.097,96 euros (IVA incluido) y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres anualidades. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 21 de agosto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tal y como recoge el pliego, el objetivo es preservar el valor científico, botánico, estético, ambiental y cultural del Jardín, incluyendo el servicio de mantenimiento integral, conservación, mejora y limpieza de las zonas verdes, colecciones botánicas, arbolado y elementos paisajísticos.

Además, se definen los distintos servicios profesionales a prestar por la empresa adjudicataria para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo del jardín, abarcando el cuidado de especies vegetales, limpieza, riego, abonado, control fitosanitario y gestión de residuos.

De igual modo, también se contempla la realización de actuaciones extraordinarias. El pliego de condiciones establece la subrogación de la plantilla que presta este servicio a través de la actual empresa adjudicataria.

Así, el servicio englobará la limpieza de los espacios verdes y de todos sus elementos, la conservación de zonas verdes y arbolado viario (incluyendo labores preventivas y correctivas, reparación y sustitución de cualquier elemento instalado), mantenimiento, reparación y sustitución del mobiliario urbano, pavimento, sistema de riego, infraestructura hidráulica, lagos y fuentes, así como vigilancia y control de plagas que puedan afectar a las distintas especies.

También se contemplan trabajos en toda la zona forestal mediante tratamiento silvícolas, prevención de incendios (cortafuegos, aclareos de masas y gestión de restos forestales), mejoras del entorno natural mediante reforestaciones y correcciones hidrológicas, o el mantenimiento de caminos, cerramientos o señalización.