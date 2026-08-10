Limasam desplegará un dispositivo especial de 500 puestos de trabajo para reforzar limpieza durante la Feria de Málaga

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MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de la empresa municipal de limpieza Limasam durante la Feria 2026 contempla un total de 500 puestos de trabajo, de los que 320 serán adicionales. Además, se mantendrá el servicio de recogida de en el centro histórico en el turno de tarde para evitar el tránsito de vehículos de gran tonelaje. También se distribuirán 5.000 papeleras de cartón y se mantendrá el tratamiento antipolvo en la zona de aparcamientos del Real.

Así, Limasam mantendrá su servicio activo las 24 horas durante la celebración de la Feria de Málaga. Esta circunstancia supondrá un refuerzo de su plantilla habitual mediante la incorporación de personal para hacer frente tanto al servicio ordinario como al establecido con motivo de las fiestas.

En total, Limasam contratará para el dispositivo de Feria casi 3.000 jornadas, incluyendo los trabajos previos y posteriores a la celebración.

Este año, el servicio de recogida de residuos en el centro histórico mantendrá la instalación de cuatro autocompactadoras-recolectoras nodrizas que permanecerán en puntos estratégicos para su uso como puntos de transferencia, evitando el tránsito de estos vehículos por las calles peatonales del centro.

La recogida de basura se realizará trasladando los contenedores manualmente hacia los puntos de transferencia. El punto de transferencia se mantendrá en calle Beatas, como en los últimos años.

Con estos dispositivos se minimizará el número de contenedores de superficie en varias calles del centro. Los generadores de residuos deberán desplazar los residuos hacia estos puntos y los operarios de Limasam se encargarán de su manipulación y depósito en el vehículo.

DISPOSITIVO PREVIO

Las intervenciones previas a la semana de Feria de Málaga se centran de forma prioritaria en la puesta a punto del recinto ferial y sus entornos.

Para la ejecución de estas tareas preliminares, Limasam cuenta con un contingente de 40 operarios y 14 vehículos especializados encargados de las varias líneas de actuación como son despliegue, acondicionamiento y desinfección de los accesos principales a la ciudad; y saneamiento intensivo de las zonas de influencia del Cortijo de Torres y del propio recinto.

También distribución del parque de contenedores y planificación de su posterior vaciado; refuerzo del equipamiento de papeleras tanto en el Centro Histórico como en el Real; y aplicación de tratamientos anti polvo específicos en las explanadas habilitadas para el estacionamiento de vehículos.

PUNTO LOGÍSTICO EN EL REAL

Con el objetivo de maximizar la eficacia operativa y reducir los desplazamientos de la flota, se ha vuelto a establecer un punto logístico estratégico en el Cortijo de Torres, ubicado junto a los módulos de servicios municipales en la avenida de las Malagueñas. Asimismo, se cuenta con una red fija de baldeo del recinto ferial.

Esta infraestructura permite ejecutar la limpieza con agua a presión mediante tomas directas en las calles del Real para minimizar la necesidad de incorporar camiones autobaldeadores adicionales. Este sistema optimiza los tiempos de trabajo al eliminar trayectos de recarga y reduce de el nivel de emisiones de CO2 y la contaminación acústica.

Por otro lado, han recordado que el Ayuntamiento mantiene el modelo de recogida matinal de residuos en el interior del recinto ferial, mediante el uso de vehículos recolectores compactadores, para evitar la colocación de contenedores fijos de acero en la vía pública.

Para facilitar la gestión a los adjudicatarios, Limasam distribuye de forma voluntaria contenedores individuales en las casetas que propician que el depósito se realice de manera estanca en su interior y evitan la presencia de bolsas en el suelo.

Este servicio se complementa con la recogida puerta a puerta de cartón comercial en el turno de tarde. Una vez finalizada la Feria, el dispositivo de limpieza tras el desmontaje de las estructuras se prolongará del 24 al 31 de agosto en el Cortijo de Torres y barriadas colindantes, con un equipo de 31 operarios y siete vehículos --un recolector, tres baldeadores y tres de apoyo--.

PLANIFICACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO

El centro de la ciudad contará con una cobertura específica adaptada a los eventos de mayor afluencia de la Feria. Se ha dispuesto un operativo especial de intervención inmediata tras la finalización de la tradicional Romería al Santuario de la Victoria el sábado 15 de agosto.

De igual modo, de cara a la jornada festiva del 19 de agosto, Limasam reforzará su plantilla con 111 operarios adicionales para garantizar los estándares de salubridad pública durante los días de máxima concurrencia en las calles del casco antiguo.

MEDIOS MATERIALES

Por último, han indicado que el despliegue global de medios materiales asciende a un total de 80 vehículos, desglosados entre recolectores, baldeadores, barredoras mecánicas y unidades de apoyo técnico.

El plan de sostenibilidad para esta edición integra varias directrices. En concreto, de mobiliario temporal, la distribución de 5.000 papeleras de cartón reciclable en el Centro Histórico y la zona de juventud del Real, reforzadas con 1.430 unidades de polietileno de 50 litros de capacidad.

Asimismo, tratamientos biodegradables. Empleo generalizado de un producto de limpieza ecológico de alta biodegradabilidad en el baldeo mixto, diseñado para neutralizar los olores de forma eficaz sin impacto ambiental.

Además, preservación del litoral. Como novedad este año, se repartirán 10.000 ceniceros reutilizables, en colaboración con la entidad Avora, en las playas de La Malagueta y La Misericordia para evitar la dispersión de residuos en la arena.