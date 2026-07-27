Llegan a su fin las obras que está acometiendo Estepona (Málaga) para dotar de acerado la carretera de Benahavís

Obras que está acometiendo el Ayuntamiento de Estepona para dotar de acerado la carretera de Benahavís - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que las obras para dotar de acerado la carretera de Benahavís, en su tramo urbano, están llegando a su fin.

En concreto, se trata de una actuación demandada por los vecinos que se ha podido llevar a cabo una vez que la ciudad ha obtenido la cesión y titularidad de este tramo de 2,3 kilómetros de longitud, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses el acta mediante el que se ha modificado la titularidad de este tramo de carretera, pasando a ser del municipio de Estepona.

Los trabajos que cuentan con un presupuesto de 1.358.000 euros, consisten en la mejora de toda esta zona, con la construcción de un acerado que garantice el tránsito peatonal entre ambos puntos (desde la A-7 a la avenida de La Alquería) y que a su vez permita la conexión de las distintas urbanizaciones que confluyen en el entorno.

La obra que se encuentra en más de un 90 por ciento de su ejecución, está pendiente de labores de ajardinamiento y plantación de arbolado, así como de pequeños remates. Previamente se ha llevado cabo el desbroce de la traza, la construcción de la explanada y la excavación e instalación de la canalización de pluviales, además de trabajos de alumbrado.