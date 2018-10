Llegan al Teatro Cervantes "la comedia de la década" y la versión jazzística de un clásico de Mozart

Publicado 04/10/2018 17:42:01 CET

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de la capital malagueña acoge este viernes la considerada como "comedia de la década" 'Toc toc', que ha permanecido nueve años en la cartelera de Madrid, obra a la que sigue el sábado 'Jazz bodas de Fígaro', una fusión de géneros ideada por Paco Mir; y el domingo una doble función matinal de 'La magia del Jajejijojú' --en el Teatro Echegaray-- y zarzuela vespertina con 'El dúo de La Africana'.

El montaje 'Toc toc' viene avalado por su gran éxito en sus nueve años de permanencia en la cartelera de Madrid, con más de 3.000 pases y 1.000.000 de espectadores, y se podrá disfrutar el viernes 5 en el Cervantes en única sesión (a las 20.00 horas con entradas de 12 a 36 euros), según han informado desde el teatro en una nota de prensa.

La obra cuenta con Carmen Arévalo, Esteve Ferrer, Laura Hernando, Sara Moros, Paco Obregón, Fran Sariego y Ana Trinidad, todos ellos conocidos actores de teatro, cine y televisión, los cuales protagonizan la comedia de Laurent Baffie, que cuenta con versión española de Julián Quintanilla y tiene a Esteve Ferrer en las labores de dirección.

'Toc toc', producida por LaZona y promovida en este caso por Plan A Producciones S.L., es una obra "trepidante y divertida" y con "cierto ingrediente terapéutico" que invita al público a la risa y a la ternura durante casi dos horas.

La obra aborda un tema frecuente en la actual sociedad como es el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), y envía un mensaje final positivo y optimista. Esteve Ferrer, el director, prescribe al público los efectos beneficiosos de la risoterapia y mueve a los actores con "gran perfección". La obra permite ver un mismo problema afrontado desde perspectivas muy diferentes.

El guión sitúa a seis personas que acuden a la consulta de un prestigioso psiquiatra. Todos sufren algún tipo de TOC que les provoca miedo, nerviosismo, inquietud o comportamientos repetitivos.

Mientras esperan la llegada del galeno, un afamado psiquiatra que jamás recibe al mismo paciente dos veces (el doctor Cooper), los pacientes intercambian experiencias y reflexiones en una especie de terapia de grupo.

JAZZ Y MOZART

"Si con Shakespeare haces lo que te da la gana, ¿por qué con la música de Mozart no?", defiende Paco Mir, ideador de este 'Jazz bodas de Fígaro' que se representará el sábado 6 en el Teatro Cervantes (a las 20.00 horas, con entradas de nueve a 24 euros).

El montaje de Vania Produccions es una versión jazzística de la obra de Mozart en la que los cantantes interpretan sus arias a la manera tradicional pero con acompañamiento de un trío de jazz que, conservando los tempos originales, reinventa la partitura con unos arreglos.

'Jazz bodas de Fígaro' es la culminación de uno de los sueños del director, productor, humorista y guionista Paco Mir (Tricicle): acercar el mundo de la ópera a todos los públicos.

Después de diversas producciones para el público infantil, así como de haber llevado a escena algunos de los montajes de zarzuela más exitosos de los últimos tiempos, como 'Los sobrinos del Capitán Grant', el último paso de Mir ha sido la de proponer esta fusión entre la ópera y el jazz.

Esta mezcla la hace con uno de los más grandes títulos de Mozart, en el que los solistas, Axier Sánchez (Fígaro), Mar Esteve (Susana), Lola Casariego (Condesa Rosina), Montserrat Seró (Cherubino), José Julián Frontal (Conde de Almaviva), Xavi Fernández (Bartolo) y Francisco J. Sánchez (Basilio), cantarán a la manera tradicional pero acompañados por un trío de jazz formado por Guillem García (piano), Keke Martín (contrabajo) y Adrià Claramunt (batería).

Conservando los tempos originales, la partitura se reinventa con "sorprendentes y brillantes" arreglos y los recitativos, acortados y versionados, son introducidos en clave de comedia por un maestro de ceremonias encarnado por Francisco J. Sánchez.

"El mundo operístico está acostumbrado a nuevas puestas en escena, a menudo inverosímiles, pero nada habituado a posibles alteraciones en las músicas originales. Shakespeare hace años que se revuelve en su tumba (o no) viendo cómo sus obras son reducidas, troceadas y transformadas por nuevos directores, pero en el entorno lírico, salvo en versiones para público infantil, no es fácil atreverse a reducir o modificar las partituras. Nos encanta la ópera y nos entusiasma el jazz; desde estas dos pasiones queremos elaborar algo nuevo. Aún no sabemos si llamarlo ópera jazz o jozzpera", defienden sus creadores.

MAGIA Y ZARZUELA

Los magos Ale Ale, Dani Delos, Luigi y Richard Granda encabezan esta nueva cita con el Jajejijojú este domingo en el Teatro Echegaray, con pases a las 11.00 y 13.00 horas y entradas a seis euros, 'La magia del Jajejijojú', que se enmarca en el Festival de Humor y Magia Infantil.

El Festival de Humor y Magia Infantil nació en Málaga hace dieciocho años con la finalidad de llevar diversión a los niños y niñas internados en el Hospital Materno Infantil. Es el único festival de estas características en España dedicado a la infancia.

Por otro lado tendrá lugar 'El dúo de La Africana' en el Teatro Cervantes el mismo 7 de octubre a las 19.00 horas, con entradas de diez a 25 euros.

Con la representación del clásico de Manuel Fernández Caballero continúa el decimotercer Ciclo Malagueño de Zarzuela de Teatro Lírico Andaluz, que ya programó en el primer semestre del año 2018 'La tabernera del puerto' y 'Gigantes y cabezudos' y que proseguirá en diciembre con 'Agua, azucarillos y aguardiente. Gran Antología de la zarzuela'.

'El dúo de La Africana' es "zarzuela en estado puro". Su popularidad, más allá de la célebre jota a dúo 'No cantes más La Africana', rebasa todo lo descriptible en la época. Su libreto es una irónica mirada al mundo del teatro en muchos momentos con carácter bufo, como en la mezcla indiscriminada del italiano macarrónico y el español castizo en diálogos "chispeantes".

Querubini es el pretencioso y mezquino empresario de una modesta compañía de ópera que intenta sacar adelante el último ensayo de la ópera L' Africaine, de Jacques Meyerbeer. Pero entre otras complicaciones tiene que tolerar --le conviene económicamente-- cómo un tenor novato y conquistador corteja a la prima 'donna', que no es otra que su esposa.