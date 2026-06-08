Lluís Homar protagonizará en el Teatro del Soho de Málaga el nuevo 'Rey Lear' dirigido por Declan Donnell

Cartel de 'Rey Lear' - TEATRO DEL SOHO

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acogerá la próxima temporada el estreno de 'Rey Lear' de William Shakespeare. Las entradas para el montaje dirigido por el británico Declan Donnellan y con Lluís Homar como protagonista, están desde este lunes a la venta.

Este clásico estará en cartel durante dos semanas consecutivas: del 26 al 28 de febrero y del 3 al 6 de marzo de 2027, según han indicado desde el teatro en un comunicado.

'Rey Lear' es una obra de teatro sobre la crisis de sucesión. En otras palabras: ¿cómo puede una generación mayor dar paso elegantemente a la nueva generación? Se trata de la más grave de las guerras, la guerra generacional, cuando la generación más joven siente la necesidad de sacrificar a la generación mayor porque esta no cede con gracia.

La próxima producción de Teatro del Soho CaixaBank, Lazona, Cheek by Jowl, Teatro de la Abadía y Teatro San Martín de Buenos Aires se estrena el próximo 26 de febrero de 2027 en Málaga.

Lluís Homar interpreta al Rey Lear en esta nueva versión del prestigioso director británico Declan Donnellan y adaptación junto con Nick Ormerod; completan el reparto Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Irene Serrano, Antonio Prieto, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Jorge Basanta, Manuel Pico y Miriam Queba.

"Es una obra intensamente política sobre la relación del individuo consigo mismo, con otros miembros de su familia y con el Estado. Se trata de cómo la familia no es solo el lugar donde se aprende a amar sino también el lugar donde se aprende a odiar. Se trata de rivalidad entre hermanos. Hay tres hermanas y dos hermanos enfrentados entre sí", han detallado.

Por encima de todo, la obra articula el gran tema de la nada que retumba como una gran roca alrededor de la obra de Shakespeare, en particular de sus obras posteriores. "Nada saldrá de la nada", dice Lear, cuando Cordelia guarda silencio cuando se le pide que exprese su amor.

Shakespeare aborda el temor central de que tal vez no haya nada: una perspectiva mucho más aterradora que la de la condenación o el mal mismo. Las entradas están desde este lunes disponibles desde 25 euros en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.