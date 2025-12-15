Lola Índigo actuará por primera vez en el escenario principal Unicaja de Marenostrum Fuengirola el 14 de agosto

Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha confirmado la actuación de Lola Índigo el viernes 14 de agosto de 2026. La cantante granadina pisará por primera vez el escenario Unicaja dentro de su gira nacional. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha confirmado la actuación de Lola Índigo el viernes 14 de agosto de 2026. La cantante granadina pisará por primera vez el escenario Unicaja dentro de su gira nacional, ubicado en el entorno privilegiado del parque del castillo Sohail.

Artista polifacética, Índigo ha sabido moverse por las tablas de los escenarios con el potencial rítmico que le caracteriza, conquistando, con sus éxitos, las listas de reproducción de las radios más importantes del planeta de habla hispana. Entre sus canciones más conocidas se encuentran "El Tonto", "La Niña de la Escuela" o "La Reina", incluida en su último álbum de estudio Nave Dragón.

Gracias a su versatilidad y estilo único, ha conseguido destacar en la industria musical realizando colaboraciones con otros grandes artistas como Manuel Turizo, TINI, Quevedo o María Becerra. Considerada la artista de pop urbana más influyente de España, traerá al recinto fuengiroleño un espectáculo sin precedentes a la altura de los últimos grandes estadios que realizó el verano pasado, acumulando más de 120.000 espectadores.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02 de mayo); Camela (09 de mayo); Paco Candela (15 de mayo); Medina Azahara (22 de mayo); Raule (23 de mayo); Fulanita Fest (con Fangoria, Chanel y Violeta, 29-31 de mayo); Siempre Así (05 de junio); Pablo Alborán (06 de junio); Ignatius Farray (07 de junio); Dani Martín (13 de junio); Salva Reina (14 de junio); Aitana (19 de junio); y Manu Sánchez (21 de junio).

También están previstos los conciertos de La Oreja de Van Gogh (27 de junio); El Monaguillo (28 de junio); Dani Fernández (04 de julio); Sting (13 de julio); Alejandro Sanz (24 de julio); Los Delinqüentes (25 de julio); Operación Triunfo (31 de julio); Hombres G (01 de agosto); Underworld (08 de agosto); Gipsy Kings (09 de agosto); Antonio Orozco (15 de agosto); Mago Orbit (16 de agosto); Galván Real (21 de agosto); Cantajuego - Tallarín (23 de agosto); y el festival de hevay 'Sun and Thunder' (27-29 de agosto).