Losada valora que el Gobierno ceda el suelo y activa los trámites para modernizar el campo de fútbol de Gibraljaire

MÁLAGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Deporte y Teatinos del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha valorado que el Gobierno central haya aceptado ceder la titularidad del actual campo de fútbol de Gibraljaire para poder someterlo a una renovación integral, algo históricamente demandado por el barrio de Miraflores.

Además, la edil se ha comprometido a que el terreno siga teniendo los mismos usos que hasta la fecha. "Lamento que la maraña burocrática haya privado hasta ahora a los vecinos de Miraflores de unas instalaciones deportivas modernas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un contrato para actualizar el proyecto de renovación, que es de hace varios años y está desfasado", ha declarado.

En este sentido, ha señalado que eso significa activar los trámites para iniciar la remodelación del campo de fútbol. "En estas últimas semanas, hemos recibido la notificación formal por la que el Ministerio de Cultura y Deporte aceptaba la inscripción de esta parcela a favor del Ayuntamiento. Y eso nos habilita para hacer estas obras que eran 'rehenes' de la burocracia", ha indicado Losada, al tiempo que ha mostrado su disposición a que las obras puedan contratarse en 2023, incluso a través de una modificación de crédito.

Losada ha recordado que, en calidad de portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, elevó a la consideración del pleno una moción en este sentido, que, en menos de un año, ha cristalizado en esta cesión del suelo.

"Era necesario que el Ayuntamiento pudiera acometer la reforma y modernización de las instalaciones, que quedaron fuera del plan de campos de fútbol municipal impulsado hace ya muchos años. La barriada de Miraflores de nuestra ciudad clama por unas instalaciones deportivas de calidad para la práctica del fútbol. Históricamente ha sido un barrio con mucha afición y tradición futbolística, pero esos sueños se han visto truncados. No tienen instalación deportiva por culpa de la maraña burocrática existente en torno al único espacio que podía albergar una instalación de estas características", ha recordado.

De igual modo, ha incidido en que "no parecía lógico que este terreno no estuviera en manos del Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de un barrio muy densamente poblado. No entiendo por qué en mandatos anteriores no se había desbloqueado esta cuestión administrativa".

"Al empezar a gestionar la delegación de Deporte en Málaga. Desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para solucionar los problemas que parecían infranqueables, simplemente incorporando trabajo y voluntad para poder sacar adelante esta infraestructura", ha continuado, al tiempo que ha recordado que en septiembre de 2017, dentro del Plan municipal de dotación integral de césped artificial, se redactó el proyecto básico y de ejecución para la remodelación del campo de fútbol Gibraljaire, en la calle Nuestra Señora de los Clarines número 11, de Málaga. Sin embargo, aun con proyecto ya redactado, el problema radicaba en que los suelos no eran propiedad del Ayuntamiento y por ello no se podía acometer.

"No entro a valorar el porqué, pero la realidad es que el proyecto se quedó aparcado y nadie terminó de hacer el trabajo administrativo necesario para desenmarañar los problemas que surgían de no saber fehacientemente quién era el propietario real de esos suelos", ha apostillado.

Por otro lado, también Losada ha agradecido el trabajo del equipo del área de Deporte: "Con la inestimable ayuda de los funcionarios del Área de Deporte, se hizo una labor importante de investigación que nos llevó a conocer al propietario real de los suelos, primer paso y fundamental para que el proyecto pueda seguir su discurrir hasta el objetivo de hacerlo realidad al fin".