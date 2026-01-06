Lotería La Piedad de Málaga reparte dos millones del primer premio de 'El Niño': "Aún estoy temblando"

La administración La Piedad de Málaga capital ha dado el primer premio de 'El Niño' 2026. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, ha repartido suerte de nuevo desde la Administración de Loterías La Piedad, de Málaga capital, en concreto dos millones de euros, según ha dicho la propietaria, Raquel Velasco. "Temblando estoy, es que a esto no se acostumbra una", ha dicho.

Esta administración es una de las seis que en la provincia de Málaga ha vendido este número y ha sido en concreto una serie, diez décimos, tanto por una aplicación de loterías como por la propia web del local y también por ventanilla, desde la calle Duque de Rivas, 2, en la zona de El Molinillo de la capital.

Aunque Raquel no sabe a quién le ha tocado, "quiero esperar que por el barrio alguno se habrá quedado", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

"Es verdad que nos visita mucha gente de fuera que vienen a buscar aquí la suerte también y a lo mejor se ha ido a cualquier parte", ha señalado la lotera, quien ha precisado que, aunque no hubo suerte en el Sorteo de Navidad, días después dieron tres premios consecutivos de otros juegos.

Pero, ha manifestado que cada vez es "la misma ilusión, la misma ganas, la misma emoción; me emociono hablando lo mismo que el primer día". "Es el sueño de todo administrador de lotería, el poder repartir premios es lo más grande", ha expresado.

Sus padres fueron los que fundaron este establecimiento en 1987, por lo que "el año que viene hacemos 40 años". "Empezamos siendo una administración muy chiquitita y hemos ido creciendo, también el salto a Internet gracias a mi marido fue un trampolín para nosotros, siendo de los primeros en España en dar ese salto", ha dicho.

Asimismo, este número se ha vendido también en otras administraciones de la capital, una en calle Juan Valdés, 20 y otra calle Catapilco, llamada 'La gata loca', donde "siempre toca, es lo que ya dicen muchos por aquí", ha asegurado Juan, propietario junto con su mujer de este establecimiento que suele repartir premios de Navidad, El Niño y demás.

"Ya estamos acostumbrados, pero siempre es una alegría", ha aseverado a Europa Press, al tiempo que ha precisado que habían recibido una serie de este número, pero finalmente han vendido un décimo.

También se han vendido décimos en las localidades malagueñas de Riogordo, Torremolinos y Vélez-Málaga; en este último caso desde la administración ubicada en la avenida de Andalucía, 85, del núcleo de Torre del Mar, que lleva más de 60 años abierta, ha asegurado Dolores Atencia, que está al frente del establecimiento.

Ya ha dado "muchos premios", asegura Atencia, mientras sigue atendiendo a los clientes. "A mí me toca la lotería y yo me quedo relajada, pero este subidón solo me da cuando doy un premio", ha indicado a Europa Press.