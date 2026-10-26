La Lupi y Rara Residencia, entre los ganadores del premio Antonio Garrido Moraga de la Diputación de Málaga

La bailaora La Lupi. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bailaora La Lupi, Rara Residencia, el ciclo de teatro 'Clásicos en Verano' de la compañía malagueña Pata Teatro, el grafitero Lalone y el cineclub 'Más Madera' son los ganadores del Premio a la Cultura Malagueña Antonio Garrido Moraga 2026. Unos galardones que nacieron en 2018 para "impulsar a las actividades culturales que surgen desde la iniciativa de la sociedad para ampliar los horizontes de la cultura en provincia".

En concreto, las candidaturas para participar en la convocatoria 2026 se pudieron presentar hasta el 15 de julio, recibiendo 150 propuestas, según ha precisado la institución provincial en una nota. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha indicado que el premio rinde homenaje a Antonio Garrido Moraga, profesor universitario, parlamentario andaluz y figura esencial de la cultura malagueña, fallecido en 2018 y que para ello, el próximo 18 de noviembre se celebrará una gala en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

De este modo, la bailaora La Lupi recogerá su galardón por su "amplia trayectoria profesional" y por ser un "referente del flamenco". Divulgadora del arte flamenco desde Málaga al mundo, el jurado ha destacado que cuenta con una "gran personalidad, elegancia y lenguaje propio".

Por su parte, el artista Lalone recibirá su reconocimiento por su trayectoria y su implicación con el arte urbano malagueño y la proyección internacional de 'Málaga Loves', que da a conocer a través del arte urbano su nombre y su identidad a otros lugares.

Otro de los galardones del Premio Garrido Moraga será para Rara Residencia, por su proyecto de transformación del territorio rural en Villanueva del Rosario a través de la cultura. La Diputación ha destacado la trayectoria de promoción y divulgación del arte contemporáneo impulsado por dos artistas como Verónica Ruth Frías y Cyro García, "referentes en el panorama artístico nacional".

Asimismo, el ciclo de teatro 'Clásicos en verano' de la compañía malagueña Pata Teatro, también serán reconocidos por su revisión de los clásicos con una "mirada actual" sacándolos de sus escenarios convencionales para acercarlos a todos los públicos de Málaga y provincia.

Y por último, el Cine Club Más Madera también recibirá el premio por "mantener vivo el espíritu de este formato, acercando al público películas de calidad y fomentando el diálogo, el pensamiento crítico y el intercambio cultural desde el tejido asociativo local de Benalmádena".

El certamen cuenta con una dotación económica de 15.000 euros repartidos en cinco premios de 3.000 euros cada uno. Para la concesión de estos galardones, el jurado ha tenido en cuenta "la calidad de las obras o actividades reconocidas, el carácter innovador y la significación de su aportación a la vida cultural y artística malagueña".

De hecho, tal y como ha indicado López Mestanza, se ha batido récord de participación en esta edición, alcanzando las 150 candidaturas de personas o agrupaciones de personas --colectivos--, físicas o jurídicas --públicas o privadas--, creadoras o promotoras de cultural cuyo proyecto haya contribuido al fomento y desarrollo cultural de la provincia de Málaga.

El jurado ha estado formado por personalidades vinculadas al mundo de la cultura en la provincia de Málaga como el vicepresidente Cultura y Educación de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, en calidad de presidente del jurado; el director general de Cultura, Pedro Bosquet Blanco, en calidad de vicepresidente; el director del Centro de Cultura Contemporánea La Térmica, Antonio Javier López; el representante de la Universidad de Málaga, María Jesús Martínez; y la codirectora del Festival ACRO de Arte Contemporáneo, Sara Sarabia.

También han formado parte del jurado la coordinadora del Festival de Poesía Irreconciliables, Violeta Fernández Niebla; la periodista cultural de Diario SUR Regina Sotorrío; el director de la Escuela Superior de Arte y Diseño de San Telmo, Juan Francisco Macías ; el Fundador de la Escuela de Arte y Música Moderna de Málaga (Elcamm), Tete Leal; la técnica de Cultura de la Diputación de Málaga, Lola González; y la jefa del Servicio Técnico de Cultura, Amor Olveira, en calidad de secretaria de este.

En contexto, en las anteriores ediciones de este premio han sido galardonados el Festival de Cine de Málaga (2018); la biblioteca pública municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Archidona (2019); el Ateneo de Málaga (2021), la Academia Malagueña de Ciencias (2022); la Revista Litoral (2023); y el Ayuntamiento de Macharaviaya y Guillermo Busutil (2025).