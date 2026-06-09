Luz verde a inicio de acuerdo de levantamiento de suspensión de la gestión de la piscina de Puerto de la Torre

La portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y los concejales Borja Vivas y Penélope Gómez. - EDU ROSA CERVANTES

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la propuesta del inicio de acuerdo de levantamiento de la suspensión temporal del contrato de 'Gestión y Explotación del Servicio Público del Centro Deportivo Puerto de la Torre'. Asimismo, la propuesta contiene el otorgamiento de un plazo de audiencia pertinente al contratista para alegaciones.

En cuanto a los antecedentes de este contrato, han recordado que fue adjudicado a la entidad Medios Acuáticos S.L en septiembre de 2017. Poco después de la firma, se detectó que las instalaciones no se encontraban en un estado apto para la prestación del servicio como consecuencia de un siniestro por incendio, que tuvo lugar en mayo de ese mismo año, y actos vandálicos que había sufrido el inmueble durante su cierre y que afectaron principalmente al sistema eléctrico, fontanería, climatización y acabados.

Para solventar las deficiencias, el Ayuntamiento tramitó varios contratos, que se resumen en el arreglo de las instalaciones hídricas, depuradora, contraincendios, electricidad, fontanería y estanqueidad por un importe ejecutado de 46.420,48 euros; trabajos para subsanar carencias técnicas y funcionales derivados del incendio y de los actos vandálicos por un importe ejecutado de 1.041.585,35 euros; y, por último, reforma de la piscina cubierta para arreglar las patologías y lesiones detectadas tras las intervenciones anteriores, así como la reposición de elementos que se han deteriorado con el paso del tiempo, con un presupuesto final de 844.560,35 euros. La última intervención finalizó el pasado mes de marzo.

En el transcurso de estos trabajos, el contrato con la empresa adjudicataria quedó suspendido. Una vez que ha sido verificado por el Área de Deporte que las obras han subsanado los desperfectos previos, el siguiente paso es el levantamiento de la suspensión que permitirá reanudar el servicio público deportivo y garantizar la prestación del servicio.

Así lo ha informado la portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles; el concejal delegado de Deporte, Borja Vivas; y la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, en rueda de prensa tras la junta de gobierno local.

SUBVENCIONES PARA CLUBES, ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS

En materia de Deporte, han dado luz verde a la concesión de tres convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a diversos proyectos del Área de Deporte por un importe que asciende a 101.250 euros.

La primera línea de ayudas que se ha aprobado está destinada a sufragar los gastos derivados de la participación de clubes malagueños en las competiciones por equipos de categorías máximas y submáximas nacionales (el equivalente a primera y segunda división en fútbol) en categoría absoluta con un importe máximo 11.500 euros.

Entre los requisitos que deben cumplir está que las entidades solicitantes deben tener domicilio social en Málaga, así como la sede social y de entrenamiento también en la ciudad. La tramitación de la solicitud se realizará preferentemente por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento en la dirección sede.malaga.eu y el plazo de presentación será de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El importe máximo a percibir por beneficiario es de 4.000 euros.

En segundo lugar, se destinarán 68.750 euros a una línea de subvenciones para sufragar los gastos asociados a la organización de una escuela deportiva de base e iniciación a la competición en el municipio de Málaga. Esta ayuda se reparte en tres.

En cuanto a los requisitos, los proyectos deben desarrollarse en el municipio de Málaga; las escuelas deportivas de base e iniciación deben estar dirigidas a categorías menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, o deportistas con una discapacidad reconocida sin límite de edad; y, por último, los gastos subvencionables de las escuelas deportivas serán exclusivamente las actividades que se hayan realizado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio.

Al igual que en la anterior línea de ayudas, las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga en la web sede.malaga.eu y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de su publicación en el Bopma.

La tercera línea de subvenciones, que asciende a 20.000 euros, se destinará a los clubes deportivos y entidades sin ánimo de lucro para financiar la organización de eventos deportivos.

En cuanto a la presentación, también se tramitará preferentemente por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento en sede.malaga.eu y el plazo será de 20 días naturales a partir de su publicación en el Bopma.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la adjudicación del acuerdo marco de contratación del suministro e instalación de infraestructuras decorativas especiales para la Feria de Málaga a Iluminaciones Ximénez, SAU, por un importe máximo al año de 1,8 millones de euros (IVA incluido) y una bajada ofertada por el licitador del 12% a los precios. Contempla un plazo de ejecución de tres años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

En materia de Recursos Humanos, han dado luz verde a los anexos de las bases relativas a las convocatorias para cubrir una plaza de Técnico Superior de Conservación del Patrimonio Artístico (correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2024); una plaza de profesor superior de la Banda Municipal de Música para el puesto de Flauta (correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2025), tres plazas de Técnico Superior de Gestión (correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2025) y tres plazas de Técnico Superior Ingeniero Industrial (correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2023).

Las bases específicas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Ayuntamiento de Málaga www.malaga.eu, en el apartado Ofertas de Empleo Público, además de un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), así como extracto detallado de cada convocatoria, una vez realizadas las publicaciones anteriores, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En materia de Sostenibilidad Medioambiental, se ha aprobado la participación del Ayuntamiento de Málaga en la convocatoria de subvenciones para el proyecto 'Mejora e impulso del control poblacional de colonias felinas' publicada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para el mantenimiento de las más de 300 colonias de gatos que hay autorizadas en la ciudad y repartidas por los once distritos para garantizar el bienestar de los gatos que viven en libertad o semilibertad, controlar su población y evitar la transmisión de enfermedades.

Por otro lado, se ha inadmitido la tramitación del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la denegación de la concesión de una licencia para la ocupación del dominio público para la instalación de mesas y sillas solicitado por la persona titular de un establecimiento de hostelería.

Por último, también se ha aprobado la prórroga de un año de la contratación para el servicio de comunicación para la difusión de contenidos y publicidad institucional y promocional de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales.