Luz verde a la sexta convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la vivienda habitual en Málaga

A portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado la sexta convocatoria de subvenciones para personas propietarias de viviendas con escasos recursos económicos. Se trata de una línea de ayudas dirigida a personas pensionistas o desempleadas, empadronadas en Málaga, con la que se persigue favorecer el mantenimiento de la vivienda habitual y que ésta se dote de las condiciones de salubridad, ornato y conservación adecuadas. Para esta edición se destina un millón de euros.

Tal y como recogen las bases, cada beneficiario recibirá 200 euros anuales en un único pago que se realizará, preferentemente, antes del último trimestre de este año. El plazo previsto para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las solicitudes podrán presentarse a través de medios electrónicos del Consistorio (https://sede.malaga.eu) o, de forma presencial, en las Oficinas de Registro, en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) o en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam). Además, este año también se habilitará un número de teléfono (951 92 92 92) para ofrecer información y asistencia a las personas interesadas.

Tras las sucesivas convocatorias, el Ayuntamiento dispone de un censo de personas reconocidas como beneficiarias para que puedan mantener su condición tras la revisión del cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria. De este modo, se da continuidad a la iniciativa y se facilita la gestión de las ayudas económicas, de las que en la convocatoria de 2025 se han beneficiado 3.263 personas, con un importe total de 652.600 euros.

Estas mismas personas podrán seguir percibiendo la ayuda si mantienen los requisitos que le otorgaron derecho a ello y al mismo tiempo se incorporarán aquellas otras que así lo soliciten en el plazo que se abrirá para ello.

Con carácter general, el primer requisito para poder optar a esta subvención pasa por tener una vivienda sobre la que se ostente algún derecho de concesión administrativa, superficie, usufructo, propiedad o copropiedad. Además, sólo podrá percibirse una ayuda por cada unidad de convivencia, entendiendo como tal el conjunto de personas que cohabitan en una vivienda y que figuran como empadronadas en la misma.

De igual modo, los ingresos totales de la persona beneficiaria y sus convivientes no pueden exceder el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual vigente para 14 pagas multiplicado por 1,7. En el caso de que el solicitante sea un pensionista que reciba la pensión mínima con el complemento del cónyuge a cargo, dicho complemento quedará excluido del cómputo para calcular el límite de sus ingresos.

Asimismo, también quedarán excluidos los ingresos que perciban los pensionistas en situación de dependencia, gran invalidez o situaciones similares para afrontar la asistencia por parte de terceros, así como las prestaciones económicas por dependencia.

Por último, los solicitantes deben tener domiciliados los tributos municipales de IBI y IVTM y, en el caso de las personas desempleadas, deberán estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al menos durante seis de los últimos 12 meses previos a la solicitud.

CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO

Por otro lado, también se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en régimen de concurrencia competitiva para el año 2026, para la que se destinan un total de 1.879.357,56 euros (un 5,5% más respecto a los 1.780.209,6 euros de este año) en ayudas para el desarrollo de proyectos por parte de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.

El importe de 2026 ha aumentado en relación al de 2025 al incrementarse la cuantía de la línea destinada a Derechos Sociales (que pasa de 500.000 a 550.000 euros), a Cultura (de 80.000 a 102.500 euros al incorporar una segunda modalidad) y a los distritos (de 551.709,9 a 578.357,56 euros). Además, la financiación del proyecto a subvencionar sube del 90% al 95% en línea con un compromiso del programa de Gobierno municipal 2023-2027 que recogía que se ampliaría la cobertura de las subvenciones.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Como novedad, para esta nueva edición se incluye una segunda modalidad en la línea destinada a financiar proyectos que promuevan y desarrollen la cultura de la ciudad.

Así, se destinan 550.000 euros a Derechos Sociales y Políticas Inclusivas; 348.500 euros a Participación Ciudadana y Migración; 120.000 euros a Igualdad de Oportunidades; otros 120.000 euros a Accesibilidad; 102.500 euros a Cultura; 20.000 a Consumo; 40.000 a Comercio; y los 578.357,56 euros restantes a las 11 Juntas Municipales de Distrito.

INCREMENTO RETRIBUTIVO APROBADO POR EL GOBIERNO

Por otro lado, han aprobado también los incrementos retributivos para los ejercicios 2025 y 2026 de conformidad con lo establecido por el Gobierno Central en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Concretamente, se ha acordado el incremento global del 2,5%, con efectos de 1 de enero de 2025, sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 del personal municipal. Se aplicará en la nómina de diciembre, con lo correspondiente desde enero a noviembre de 2025, y el resto en 2026.

También se ha dado luz verde al incremento global del 1,5% respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 (ya actualizadas con el porcentaje correspondiente a 2025 del 2,5 por ciento). Se aplicará preferentemente en enero de 2026.

Por otro lado, también en materia de recursos humanos, se ha aprobado actualizar la cantidad a solicitar en la participación del Ayuntamiento de Málaga en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para fomentar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas en el ámbito local, programa 'Activa-T Joven' de la Junta de Andalucía.

CONVENIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEL ATLETISMO

En materia deportiva se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Atletismo para la promoción del deporte en la modalidad de Atletismo en todas sus especialidades.

El convenio persigue favorecer el entrenamiento de los atletas malagueños con proyección regional, nacional e internacional, así como las áreas formativas de los entrenadores adscritos a la Federación Andaluza de Atletismo. Tiene una duración de cuatro años a partir de la firma, con posibilidad de prórroga de cuatro años más como máximo.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Triatlón para la promoción de este deporte.