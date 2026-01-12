El maestro polaco Pawel Przytocki dirigirá a la Filarmónica de Málaga en el Programa 3 de su XIV Ciclo Frente al Mar

Archivo - Imagen de archivo de la Orquesta Filarmónica de Málaga OFM. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) regresa este próximo viernes 16 de enero a las 19.00 horas, al auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga para interpretar el Programa 3 del XIV Ciclo la Filarmónica Frente al Mar, incluido en la temporada 2025-26 de la formación musical. En esta tercera cita del ciclo la OFM interpretará obras del compositor checo Antonín Dvorák y del francés Hector Berlioz, bajo la batuta de uno de los directores polacos más respetados y exitosos, el maestro Pawel Przytocki. Además, contará con la participación de la divulgadora Ana Laura Iglesias.

El programa arrancará con la Obertura Carnaval, Op. 92 de Antonín Dvorák, escrita en el año 1891. Forma parte de la trilogía de oberturas 'Naturaleza, Vida y Amor' del compositor checo, siendo esta pieza la segunda parte correspondiente a 'Vida'. Las otras dos partes de la trilogía son En el reino de la naturaleza, Op. 91 Naturaleza' y Otelo, Op. 93 'Amor'.

La obra fue estrenada en Praga justo antes de que el autor viajara a Nueva York para asumir su cargo de director del Conservatorio Nacional de Música y fue reestrenada en el Carnegie Hall neoyorquino en su primer programa estadounidense.

Tras ella interpretarán una nueva obertura de temática carnavalesca, la pieza Carnaval Romano, Op. 9 del francés Hector Berlioz. Fue extraída de su ópera Benvenuto Cellini, estrenada en 1838 y que fue un rotundo fracaso.

Cinco años más tarde Berlioz sacó de la ópera material temático para una nueva obertura que pudiese ser utilizada como una pieza de concierto independiente, a la que tituló Carnaval Romano. La pieza obtuvo un gran éxito en su estreno en París el 3 de febrero de 1844, convirtiéndose de inmediato en una de las obras más populares de Berlioz junto a su Sinfonía Fantástica.

La última obra que se interpretará será una nueva pieza del compositor checo Antonín Dvorák, la Octava Sinfonía en Sol mayor, Op. 88. Se trata de una de las obras más célebres de Dvorák, compuesta entre el 26 de agosto y el 8 de noviembre de 1889, cuando el compositor tenía 48 años.

El estreno de la obra tuvo lugar el 2 de febrero de 1890 en Praga a cargo de la Orquesta del Teatro Nacional dirigida por el propio compositor en uno de los conciertos populares organizados por la asociación de artistas Umelecká beseda.

La pieza obtuvo un rotundo éxito de crítica y público por su lirismo, inspiración en la naturaleza y melodías populares. Hoy es una de las sinfonías más queridas y frecuentemente interpretadas de Dvorák, destacando por su melodía, vitalidad y su conexión con la música tradicional de Europa Central, en contraste con su famosas sinfonías del Nuevo Mundo.

Director titular y director artístico de la Orquesta Filarmónica de Arthur Rubinstein en Lodz (Polonia), el maestro Pawel Przytocki es uno de los directores polacos más respetados, emocionantes y exitosos. Nacido en Krosno, se graduó en la Academia de Música de Cracovia en 1985 en la clase de dirección del profesor Jerzy Katlewicz. Después perfeccionó sus habilidades en clases con Peter Eötvös y Helmut Rilling.

De 1988 a 1991 fue director musical de la Orquesta Filarmónica del Báltico en Gdansk. En mayo de 1990 debutó con la Filarmónica Nacional de Varsovia. De 1995 a 1997, Przytocki fue director musical de la Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein en Lódz. De 2005 a 2009 Przytocki fue director de la Ópera Nacional de Varsovia y de 2008 a 2012 fue presidente y director artístico de la Filarmónica de Cracovia.

Ana Laura Iglesias es violonchelista, comunicadora y docente, y desarrolla su actividad profesional teniendo siempre como objetivo fundamental la difusión de la música clásica. Es Master of Arts por la Royal Academy of Music de Londres gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y graduada por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente es Coordinadora de Artes en Alameda International School y Directora de la Escuela de Música EMA.

Las entradas numeradas se pueden adquirir en la web www.mientrada.net y en la taquilla del auditorio Edgar Neville desde una hora antes del concierto. El precio es de 15 euros las generales y 10 euros las reducidas (para mayores de 65 años, jóvenes hasta 21 años y personas con movilidad reducida).