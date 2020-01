Maika Makovski y McEnroe, protagonistas del concierto inaugural de MaF 2020

Publicado 31/01/2020 16:49:51 CET

El Cine Albéniz será escenario, una edición más, el jueves 20 de febrero (21.30 horas), del concierto inaugural de MaF 2020, directo que trae a Málaga dos de las propuestas nacionales más carismáticas y de mayor recorrido de la escena musical nacional, McEnroe y Maika Makovski.

Estos artistas se suman a MaF 2020 para presentar en directo sus repertorios y ofrecer, como es habitual en los conciertos inaugurales de Málaga de Festival, versiones de cine, según ha explicado la organización del evento en una nota de prensa.

Será una ocasión única para disfrutar de dos de las propuestas más personales de la historia más reciente del pop patrio. El concierto de clausura, que tendrá lugar el jueves 12 de marzo (21.30 horas), en el Teatro Echegaray, correrá a cargo de Bromo y su 'No Signal'.

MaF 2020, antesala del 23 Festival de Málaga que acontecerá del 20 de febrero al 12 de marzo, busca reflexionar sobre el presente y sus variables gracias a las distintas actividades programadas. El objetivo es celebrar la cultura tomando el cine como argumento para dialogar con el audiovisual desde diversas categorías y miradas que arrojen nuevos significados y abran espacios de reflexión sobre la práctica cultural.

El concierto inaugural MaF 2020 será el inicio de tres semanas de actividades que buscan construir un modelo de ciudad a través de la cultura. El Cine Albéniz acogerá dos directos que se debatirán entre el pop más personal de McEnroe y el rock elegante de Maika Makovski. Dos propuestas que apuestan claramente por la identidad sonora más original y personal.

El último larga duración de McEnroe, 'La distancia' (2019) será presentado por Ricardo Lezón y los suyos, nueve canciones de amor, amor al padre, al amigo, al hijo, a la naturaleza, a quien amas. McEnroe recorrerá parte de su discografía, con trabajos como 'Al sur de mi vida', 'Tú nunca morirás' y 'Mundo marino', álbumes que han despertado el interés y el aplauso de la crítica más exigente.

Por su parte, la elegancia de Maika Makovski hará acto de presencia sobre la tarima de la sala 1 de Cine Albéniz gracias a un set de canciones construido a partir de esa miscelánea que es su trayectoria discográfica, en la que se encuentran desde producciones propias como 'MaikaMakovski', 'Thank You for the Boots' (2012) o 'Chinook Wind', hasta bandas sonoras de tres obras de teatro de Calixto Bieito o de la ficción televisiva, 'Quien a hierro mata'.

CONCIERTO DE CLAUSURA

Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer presentan, en exclusiva para MaF 2020, 'No Signal', una propuesta musical que trasciende el ámbito sonoro para convertir este concierto de cierre en toda una experiencia.

Y es que Bromo es un espectáculo audiovisual de música electrónica y arte generativo. Su puesta en escena de carácter reivindicativo y directo, de sonidos contundentes y estructuras complejas, cargada de imágenes diseñadas para conmover y capturar al espectador, formaliza este proyecto como una de las grandes apuestas del circuito nacional.

Sumándose al eje discursivo de MaF 2020, la emergencia climática, 'No Signal' pretende mostrar los principales efectos de las investigaciones de las grandes agencias aeroespaciales internacionales, sus efectos en el planeta tierra.

Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en la taquilla del Cine Albéniz (inauguración) y Teatro Echegaray (clausura) y en Uniticket.