Maíllo ve una "absoluta vergüenza" que Interior no reconozca a Caparrós como víctima del terrorismo

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha tachado de "absoluta vergüenza" la decisión del Ministerio del Interior de denegar la condición de víctima de terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven muerto de un disparo de la policía mientras participaba en la manifestación por la autonomía andaluza celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977.

A preguntas de los periodistas en Granada, Maíllo ha censurado que no se recoja en la norma un reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Estado de la transición.

Al respecto ha recalcado que la Ley de Memoria Democrática dice "muy claramente" que son víctimas todas aquellas hasta el periodo de la entrada en vigor de la Constitución Española y a Manuel José García Caparrós "lo asesinó un policía el 4 de diciembre de 1977" y por tanto "entra en la voluntad política del legislador su atención como víctima de terrorismo de Estado".

Maíllo ha advertido de que no puede haber víctimas "de primera y de segunda" porque "son todas" igualmente merecedoras del "respeto y dignidad" en un Estado democrático.

"Se tarda ya mucho en la modificación de la norma para que se encaje la fórmula de atención a Manuel José García Caparrós y la justa petición de la familia", ha agregado el líder de IU, advirtiendo de que su formación "no va a parar hasta que sea reconocido como víctima de terrorismo de Estado con las indemnizaciones que le corresponden como víctima".