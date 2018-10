'Makala' o 'Chien de garde', entre las cintas del Festival de Cine Francés de Málaga de 2018

Publicado 28/09/2018 14:49:49 CET

MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa, contará en su programación con películas como 'Makala', el documental premiado varios festivales entre ellos el de Cannes; y 'Chien de garde', la cinta francófonoa que representará a Canadá en los Oscars de Hollywood.

Emmanuel Gras firma la primera de estas dos cintas, 'Makala', una historia que sumerge al espectador en el corazón del Congo de la mano de un protagonista "con una voluntad de hierro en la lucha por sus sueños".

En un registro completamente distinto se presenta 'Chien de garde', el relato de JP, el protagonista de una serie de relaciones familiares tóxicas con las que tendrá que lidiar y mantener el equilibrio. La joven directora Sophie Dupuis triunfó en el Festival de Quebec (Canadá) con una puesta en escena al servicio de los personajes.

El certamen cultural se celebra del 24 de octubre al 2 de noviembre y está programada la proyección de una veintena de títulos, todos en versión original subtitulada en español, según han señalado en la presentación del festival.

Ofrecerá siete preestrenos en España que ya han tenido una buena recepción de taquilla en el país vecino, además de sumar seis más en la Selección Oficial Francófona.

Entre los preestrenos cabe destacar el poder de la comedia, con éxitos como 'Ma Reum', con el bullying de fondo; y 'Voyez comme on danse', de enredos familiares.

También se presentarán 'Lola et ses Frères', una historia cercana sobre los lazos que unen a tres hermanos; 'Tout le monde debout', clásica comedia romántica de enredos; o 'Co-exister', con una banda musical interreligiosa como motor de las risas, que forman el grueso de lo más novedoso en una de las industrias cinematográficas más potentes y en forma del mundo.

El actor Jean Paul Rouve, protagonista de dos de las cintas que se presentan en el festival --'Voyez comme on danse' y 'Lola et ses Frères'--, será uno de los invitados de esta edición del certamen, así como el director de 'Ma Reum', Frédéric Quiring, y la actriz Audrey Lamy, protagonista del filme.

Entre las francófonas, 'Charlotte a du fun', la historia que explora el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia femenina, abrirá la cita el 22 de octubre, y le seguirán a continuación otros títulos de gran interés como 'Chien de Garde', de tono épico bélico; y 'Luna', un filme que explora el poder de los grupos en edad adolescente.

'Vent du nord', que aborda la problemática de la globalización económica; o 'Primaire', orientada al universo de la educación infantil son otras cintas en este apartado, todas ellas con una "potencia narrativa brillante y que arrojan nuevas perspectivas sobre temas universales, en especial en el ámbito social, en el vienen destacando un buen número de autores galo-parlantes".

DOCUMENTALES QUE MUEVEN CONCIENCIAS

El capítulo de documentales pasará este año a realizarse en La Térmica, que se suma al Centre Pompidou de Málaga como espacio de proyecciones, con el Cine Albéniz como base de operaciones.

Los tres grandes trabajos seleccionados para esta edición son 'A voix haute: la force de la parole', una producción sobre un concurso escolar de oratoria; 'Qu'est ce qu'on attend?', de la premiada directora Marie-Monique Robin, que en esta ocasión remueve las conciencias desde la experiencia positiva de cambiar las cosas desde el ámbito local; y 'Dernier jour a Shibati', que sobrecoge por su realismo mágico.

Estas cintas, galardonadas en varios festivales, tienen en común la temática de la transición, es decir, cómo una ciudad, un espacio o la ciudadanía son capaces de transformar un lugar, un hábito o una forma de ser.

Por su parte, el Centro María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga también acogerá la proyección de los cortometrajes seleccionados, una recopilación de trabajos que se realiza en cooperación con el Festival Premier Plan de la ciudad de Angers.

Asimismo, el festival volverá a contar con el homenaje a un realizador, en este caso Jean-Pierre Melville, director alsaciano, uno de los precursores de la Nouvelle vague y referente del cine polar francés.

Éste será el protagonista de la retrospectiva de esta edición, con la proyección de algunos de los títulos más recordados de su filmografía, como 'L'armé des ombres' y 'Le cercle rouge'.

Además, será una oportunidad única para visionar 'In the mood for Melville', un mediometraje en el que Benjamin Clavel repasa la influyente carrera de este director en el centenario de su nacimiento, un autor que con sólo 14 películas dejó una huella indeleble en el séptimo arte.

ESCOLARES

Un año más, la sección infantil para centros educativos vuelve a ser la cita más multitudinaria del certamen, con la mayor cantera de espectadores de cine de cuantos festivales se celebran en Andalucía, pues la cifra estimada de asistencia supera los 11.000 jóvenes, que llegarán de centros de las ocho provincias andaluzas.

Se trata de una de las líneas de trabajo primordiales para la Alianza Francesa de Málaga, que establece un eje transversal didáctico con el Festival de Cine Francés.

De este modo, la Alianza Francesa de Málaga acompaña a la Junta de Andalucía en su política de educación plurilingüe en los centros docentes y ofrece, además, un complemento en el aprendizaje del entorno audiovisual de los estudiantes, con una propuesta de material a disposición de los profesores, con el que pueden trabajar en clase de francés las películas visionadas en el festival.