'Mala bèstia' relata el terror de la adolescencia en el Festival de Málaga

Rueda de prensa de la película ‘Mala bèstia’ en el marco del Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Bàrbara Farré ha presentado este martes 'Mala bèstia' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. Este largometraje relata una historia fantástica de miedo al abandono en el paso a la madurez.

'Mala bèstia' gira en torno a Atenea, una niña que vive en un internado, aferrada a la idea de no hacerse mayor. Cuando una pareja decide acogerla, se abre ante ella la posibilidad de un hogar que no está dispuesta a perder. Pero pronto el miedo a ser reemplazada despertará en Atenea un instinto que la empujará a hacer lo inimaginable.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido la directora Bàrbara Farré, acompañada por las actrices Iria del Río y Maria Schwinning, además del director de fotografía y productor Lucas Casanovas y el productor Jofre Farré.

"Estoy muy emocionada de estar aquí, de volver a Málaga después de muchos años, porque estuve aquí con mi primer cortometraje", ha comenzado explicando la directora Bàrbara Farré.

No es una obra fácil la que ha traído la cineasta barcelonesa al Festival de Málaga. "Es una película que no nace de una premisa muy clara que tenía en la cabeza, sino que es una historia que de alguna manera llegó a mí, creo que para enseñarme algo, para que yo pudiese tener también un viaje interior", ha confesado Farré.

"A mí hay algo en la ambigüedad que me resulta muy atractivo. La ambigüedad en el sentido de no dar respuestas claras", ha reconocido la directora de 'Mala bèstia', una cinta de género fantástico que podría no parecer serlo.

Lo que relata 'Mala bèstia' es el viaje a la madurez con tintes de terror de su protagonista. "Cuando te haces mayor, siendo niña, no sabes muy bien a qué aferrarte, no sabes muy bien lo que estás sintiendo. Lo que sí que sabes es que tu cuerpo de niña te está expulsando para convertirte en el de una mujer", ha compartido Farré.

"Transitar en todos esos sentimientos es lo que me parecía interesante. No me quiero quedar con una premisa clara, no me quiero quedar con una idea muy fija. Lo que me interesa de esta película es lo que hace sentir", ha subrayado la directora catalana.

Casi todo el peso dramático de este filme de verdades veladas e insinuaciones terroríficas ha recaído en Maria Schwinning, una actriz casi debutante: "Hice una película antes, pero es verdad, es mi primera película como protagonista. Ha sido un trabajo muy especial para mí".

"Fue muy bonito poder crear el personaje de Atenea con Bàrbara. Estuvimos unos meses trabajando juntas, creándolo. Y luego poder compartir toda esta experiencia con actores maravillosos como Iria", ha dicho emocionada la joven actriz valenciana, protagonista de 'Mala bèstia'.

Su madre en esta ficción, la actriz Iria del Río, ha tenido palabras de elogio para su compañera: "Para mí trabajar con María ha sido también un placer. La forma que ha tenido María de afrontar el proyecto creo que no se corresponde con su edad. Es muy madura y profesional y he aprendido mucho observándola también".

"Es bonito cuando también ya has pasado por ahí, y has hecho otras cosas y alcanzas como a entrever y recordar lo que sentías cuando estabas ahí las primeras veces", ha explicado Iria del Río sobre la posibilidad de trabajar con una casi debutante.

Sobre el origen de 'Mala bèstia', su directora y guionista ha contado sus motivaciones: "La idea apareció del interés que siempre he tenido en filmar la adolescencia, en filmar la incomodidad, el miedo, el deseo".

Desde esa idea primera de rodar un filme sobre la adolescencia, el camino terminó en lo fantástico. "Es un género que no siempre va ligado a algo extraordinario, a algo inmenso. Para mí lo fantástico puede ser una simple emoción".

Aunque Farré tuvo en consideración algunos referentes cinematográficos para 'Mala bèstia', su origen es más literario. En particular, en el género de la narrativa breve, y mucho más en concreto "en algunos cuentos de Silvina Ocampo", que le mostró el guionista Alberto Dexeus, y en los que descubrió "cómo ella trataba a las niñas. Cómo mostraba en sus cuentos a unas niñas que son incorrectas en muchos sentidos y que pueden tener una parte de maldad a veces".