Málaga acoge el décimo aniversario de Transdisciplina con una doble cita de música avanzada y artes digitales

Cartel de una actividad del décimo aniversario de Transdisciplina. - TRANSDISCIPLINA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La experimentación sonovisual llega a Málaga con motivo del décimo aniversario de la plataforma Transdisciplina, que se celebra con una doble cita, este sábado y el 28 de noviembre, que suponen una inmersión en el sonido de vanguardia, el arte digital y las artes vivas.

Han sido más de 30 eventos desde su nacimiento de la actividad en 2016, con hitos como la instalación 'Emblemas' en el Museo Carmen Thyssen Málaga o el festival FOOLK, han señalado desde la organización en una nota.

La programación convoca el pulso "magnético" del canadiense Martin Messier, la colisión industrial del dúo francés Franck Vigroux & Antoine Schmitt, el duende de raíces y electrónica de Amanda Mur junto a la plástica de Irene Sáenz y la descarga instrumental y visceral de Los Sara Fontan.

Esto arropado por las visuales analógicas de Chromatic + THG, junto al diálogo en tiempo real entre la compositora Susana Hernández (Ylia) y la artista visual Alba G. Corral, y los esperados estrenos de Niños Futuro + Mítico Dorado.

La primera cita, este sábado 24 de octubre, el Teatro Echegaray de la capital malagueña contará con la presencia del creador canadiense Martin Messier, "un alquimista capaz de traducir ondas, electromagnetismo y materia en una experiencia sinestésica de pulso magnético", han destacado.

La velada contará también con el duende contemporáneo de la compositora, cantante y pianista Amanda Mur, cuya invocación de raíces y texturas sintéticas dialogará con el rigor matérico y analógico de la artista visual Irene Sáenz, además de acoger el estreno absoluto del atronador proyecto conjunto a cargo de Niños Futuro y Mítico Dorado.

La segunda cita de este décimo aniversario llegará con el evento Transdisciplina T#26 el 28 de noviembre a las 20,00 horas. Esta velada contará con la actuación del dúo A/V francés Franck Vigroux & Antoine Schmitt con su espectáculo 'Atotal', un concierto audiovisual que deconstruye los procesos de imposición y sincronía absoluta.

También se sentirá "la descarga instrumental y visceral" de Los Sara Fontan --el violín y teclados de Sara Fontan y la polirritmia de Edi Pou-- en directo, junto a las visuales analógicas, fractales y liquid light shows de Chromatic (Jorge Luque) + THG (Thorno García); y el estreno del nuevo directo de la compositora Susana Hernández (Ylia) junto a la artista visual Alba G. Corral, ambas con una trayectoria más que reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este programa forma parte de las actividades organizadas con motivo del décimo aniversario del colectivo, gracias a la colaboración institucional del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Málaga Procultura, Fundación SGAE, Mutek, Conseil des arts et des lettres du Québec y Canada Council for the Arts, y cuentan también con el apoyo de Musiluz, Narita Think Lab, DISPAR y ELCAMM.

La conmemoración del aniversario se completa con actividades formativas y de pensamiento crítico de acceso gratuito, como la jornada Geeks & Chips Vol.04, organizada junto a la Fundación SGAE y ELCAMM el 15 de octubre, y la sesión sobre 'Videoescena: prácticas de la creación visual' este pasado 22 de octubre, impulsada en colaboración con la AAIV (Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y Videoescena) y el Teatro Cánovas.