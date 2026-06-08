Málaga acoge la muestra 'Conservando el pasado, preservando el futuro' por la Semana Internacional de los Archivos

Málaga acoge la muestra 'Conservando el pasado, preservando el futuro' por la Semana Internacional de Archivos. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga capital acoge la exposición 'Conservando el pasado, preservando el futuro en la Alameda Principal', una selección de piezas relevantes, de diferentes siglos, extraídas del Fondo documental y Bibliográfico del Archivo Municipal.

Con esta iniciativa, enmarcada en la Semana Internacional de los Archivos, los ciudadanos podrán conocer "la riqueza y variedad de ejemplares que conserva esta institución" y contemplar "interesantes documentos" vinculados con el origen del propio Ayuntamiento, el nacimiento del puerto, la llegada del ferrocarril o la creación de calle Larios.

Las imágenes contienen un QR que incluye un audio explicativo con algunos de los ejemplares expuestos, y también se han organizado diversas visitas guiadas a la exposición, que tendrán lugar el 9 y el 16 de junio a las 12.00 horas.

Esta semana se han programado otras actividades con un programa que continúa este martes, a las 19,00 horas, con la presentación del libro 'Documentos singulares del Archivo Municipal de Málaga. Orígenes'.

El programa del acto incluye la conferencia 'Tocar las raíces de Málaga. La historia de la ciudad a través de sus primeros documentos', a cargo del profesor del departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas UMA, Jacobo Hernando Morejón.

La presentación se desarrollará en el patio central del edificio del Archivo Municipal de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo.

Posteriormente, para terminar la Semana Internacional de los Archivos, el 12 de junio, a las 21,00 horas en la misma ubicación, se ha programado el musical Homenaje a ABBA. Esta actividad tiene aforo limitado y es necesaria la inscripción previa. Toda la información y las reservas se pueden obtener en el teléfono 951928744 y en email archivomunicipal@malaga.eu

Como cada año, el 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos fecha en la que se celebra la creación del Consejo Internacional de Archivos (ICA), por la Unesco, en 1948. El ICA tiene como objetivo, fundamental, defender la conservación y protección del Patrimonio Documental y favorecer su difusión.

Igualmente pone el foco en el papel que juegan los Archivos como guardianes de la historia y de la memoria, pero también como herramientas esenciales al servicio de la transparencia, la gestión administrativa o la transformación digital de la sociedad.

Alrededor de esta fecha se organiza la Semana Internacional de los Archivos #SIA2026 donde instituciones de todo el mundo organizan actividades para conmemorar esta efeméride. Cada año el ICA selecciona un lema central relacionado con esta celebración.