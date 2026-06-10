Málaga acoge la presentación del equipo de regatas Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, liderado por Javier Banderas

Piti Estébanez (director de equipo), Javier Banderas (armador del equipo), Antonio Banderas, Jesús Cabrera (director de área en Málaga de CaixaBank), José Primo (director de Marketing de San Miguel) - TEATRO DEL SOHO/MARINA M.LUNA

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha sido escenario de la presentación oficial de una temporada muy especial para el equipo de regatas Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, liderado por Javier Banderas.

El equipo ha presentado de mano de Javier Banderas y Piti Estébanez, director del equipo, arropados por la directora del Teatro del Soho CaixaBank Aurora Rosales y José Primo, director de Marketing de San Miguel, "una desafiante temporada de regatas que conllevará sorpresas tanto respecto al calendario deportivo como por la novedosa embarcación de competición".

En esta ocasión el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel arriesga con un XR-41, una embarcación de regatas de 41 pies recién llegada al mercado, todavía prácticamente desconocida en los grandes circuitos internacionales de competición, y que responde claramente al ADN competitivo e innovador del equipo malagueño.

La nueva embarcación representa un importante desafío técnico, de navegación y rendimiento para toda la tripulación y ya se encuentra en la base oficial del equipo, el Puerto Deportivo de Benalmádena, donde durante las últimas semanas se han desarrollado diferentes entrenamientos con el objetivo de acelerar la adaptación y optimizar el potencial competitivo de la nueva unidad, han indicado en un comunicado.

Así, el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel "vuelve a situarse en la vanguardia deportiva apostando por evolución, innovación y capacidad de adaptación, valores que han acompañado al equipo durante toda su trayectoria".

Además, por primera vez en muchos años, la temporada de competición del Teatro del Soho CaixaBank San Miguel no arranca directamente en Palma de Mallorca con la Copa del Rey Mapfre. En esta ocasión, Málaga adquiere un protagonismo absoluto como origen, base y centro neurálgico del proyecto deportivo.

En concreto, la primera gran cita del calendario será la Málaga Sailing Cup, una competición que servirá como valioso banco de pruebas para seguir desarrollando el XR-41 y medir el potencial del equipo en competición real.

Por otro lado, han señalado que detrás de este proyecto hay dos nombres fundamentales: Javier Banderas, armador y alma mater del equipo, y Piti Estébanez, director deportivo y pieza clave en la construcción y evolución competitiva de la tripulación. Ambos han liderado durante años un proyecto basado en la exigencia, el trabajo constante, la estabilidad y una fuerte identidad vinculada a Málaga y Andalucía.

Javier Banderas ha valorado que "el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel es mucho más que un equipo de regatas es también una forma de representar a Málaga dentro y fuera del mar. No puede haber mejor manera de empezar la temporada que en casa, en Málaga, y en este caso además con una embarcación nueva, un XR41, que queremos llevar a máximo rendimiento cara a la Copa del Rey en agosto".

Una filosofía, añaden, "que conecta plenamente con el espíritu del Teatro del Soho CaixaBank, convertido ya en uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad y reflejo del compromiso de la familia Banderas con Málaga, el talento y la cultura andaluza".

Esa identidad encuentra además una conexión natural con San Miguel, "una marca estrechamente vinculada al carácter mediterráneo, la convivencia, la cercanía y la pasión compartida". "Teatro del Soho CaixaBank y San Miguel representan dos maneras complementarias de expresar Andalucía: la creatividad, la cultura y el talento, por un lado; y la autenticidad y la pasión del sur por otro", han valorado.

Por su parte, Aurora Rosales, directora del Teatro del Soho CaixaBank, ha asegurado que "estamos muy felices de que el equipo de regatas de Javier Banderas siga formando parte de la familia del Teatro del Soho CaixaBank y desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que están a punto de emprender".

Asimismo, José Primo, director de Marketing de San Miguel, ha destacado "el valor estratégico de esta unión". "Málaga es una ciudad emblemática y clave. Llevamos 60 años aquí, creciendo y compartiendo cada día con todos los malagueños, con un arraigo indiscutible. Este patrocinio es el reflejo de nuestra histórica vinculación con la ciudad y del firme compromiso que tenemos con su desarrollo cultural a través del Teatro del Soho CaixaBank. Compartimos con la tripulación de Javier Banderas el espíritu de superación y la constante búsqueda de la excelencia".

"Estamos muy orgullosos de apoyarles durante toda la temporada, acompañándolos tanto en sus exigentes desafíos técnicos iniciales en aguas de Málaga como en la gran cita histórica de la Copa del Rey", ha añadido.