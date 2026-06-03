Málaga acogerá el 15 y 16 de septiembre el 'IV Congreso y Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility'

Organización del 'IV Congreso y Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility y la Red Española de Ciudades Inteligentes de la FEMP, RECI, se han reunido este miércoles para avanzar en la organización conjunta de sus eventos los próximos 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

En esos días y en el recinto ferial del ayuntamiento de Málaga, la RECI celebrará su 'IV Congreso y Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility', su edición de este año.

La reunión, celebrada en la sede de la FEMP, ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna; el presidente de RECI y alcalde de Las Rozas, José de la Uz; el alcalde de Alcoi, presidente de Red Innpulso, Antonio Francés; el director general de Ametic, Celestino García; y el presidente del Comité Organizador y director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez.

Durante su intervención, Martínez-Sicluna ha situado Greencities como "el espacio donde las ideas se transforman en políticas públicas y la tecnología se pone al servicio de las personas" y ha añadido que "aquí es donde demostramos que la sostenibilidad se traduce en aceras más limpias, transportes eficientes, gestión inteligente del agua y energía limpia para los hogares".

El secretario general de la FEMP ha remarcado que el cambio climático, la digitalización y la exigencia de entornos más humanos son realidades urgentes, ante las que "el municipalismo es siempre la primera línea de respuesta". En este sentido, ha añadido, la FEMP seguirá defendiendo que "el futuro será local o no será".

"Las metas de la Agenda 2030 se juegan cada día en nuestros barrios, en nuestras plazas y en nuestros pueblos. Si fracasamos en lo local, fracasaremos como sociedad, pero si acertamos aquí, como lo estamos haciendo, transformaremos el país", ha manifestado.

MÁLAGA, EPICENTRO DE LA VANGUARDIA URBANA

Junto a ello, Martínez-Sicluna ha subrayado que el Área de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de la FEMP forma parte activa de este comité organizador de este encuentro, poniendo así de manifiesto que la voz y las necesidades reales del municipalismo español estarán presentes en Greencities.

Asimismo, ha señalado que este foro no sería posible sin el liderazgo del Ayuntamiento de Málaga, cuyo trabajo volverá a convertir la ciudad en la capital de la innovación urbana, y de su alcalde, Francisco de la Torre, "referente indiscutible del municipalismo".

"Málaga volverá a convertirse en el epicentro de la vanguardia urbana, y este comité es el motor que lo hace posible. Su trabajo conjunto diseña el mapa de la transformación local", ha indicado.

Por su parte, el presidente de RECI y alcalde de Las Rozas, ha destacado la oportunidad que ofrece este encuentro para los municipios a la hora de interconectar ecosistemas que generan oportunidades económicas y de empleo para los territorios.

La reunión ha sido clausurada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha celebrado que los municipios apuesten por la colaboración y el trabajo conjunto a la hora de buscar soluciones que mejoren el día a día de los ciudadanos, como se pondrá de manifiesto en el encuentro que tendrá lugar en Málaga.