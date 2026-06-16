Málaga acogerá nuevo Foro de Inversores 'Keiretsu Forum Andalucía' con hasta un millón de euros de financiación

Cartel del Foro keiretsu Andalucía-BIC Euronova. - BIC EURONOVA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá el jueves 2 de julio el XIV Foro de Inversores 'Keiretsu Forum Andalucía', dirigido a emprendedores, startups y empresas de reciente creación, con preferencia las del territorio andaluz y que deseen acceder a financiación facilitada por inversores privados o Business Angels. Se buscan diez entidades con posibilidad de obtener hasta un millón de euros de financiación.

Así lo han informado dsde BIC Euronova en una nota en la que han señalado que este foro está gestionado y organizado conjuntamente por dicha entidad, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga y Keiretsu Forum Spain.

Esta XIV edición del 'Keiretsu Forum Andalucía' se celebrará en la sede del Museo Carmen Thyssen, "tras el éxito de las anteriores ediciones ya celebradas en la ciudad". Según han señalado, esto es gracias a la alianza que mantienen BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain para la gestión conjunta de este foro.

Dicha marca fue concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con más de medio centenar de sedes en alrededor de una treintena de países de cuatro continentes, destacando la presencia en EEUU, Europa, China y Japón; contando con más de 2.000 miembros.

Desde 'Keiretsu Forum Andalucía' se busca diez startups o empresas andaluzas de reciente creación que deseen presentar su proyecto ante esta ronda de inversores, interesados en oportunidades reales y escalables de negocio. Se trata, han indicado, "de una excelente ocasión para las startups participantes, que podrán obtener hasta 1 millón de euro, contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas".

El XIV Foro 'Keiretsu Forum Andalucía' se celebrará en formato online simultáneamente. Las startups e interesados en participar buscando inversión para su proyecto, deben registrarse para asistir presencialmente o en formato online y el enlace es para emprendedores/startups: https://l1nq.com/lqt0d3o y para inversores: https://sl1nk.com/b7mai73 .