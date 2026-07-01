Málaga activa subvenciones a entidades sociales para acciones de ayuda a damnificados por terremotos en Venezuela

Mesa de Emergencia por Venezuela - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación, Migración y Cooperación al Desarrollo, ha convocado este miércoles la Mesa de Emergencia para estudiar y canalizar todas las acciones que se puedan llevar a cabo para ayudar a la población damnificada por los terremotos en Venezuela.

A esta primera reunión, presidida por la concejala delegada de Participación, Mar Torres, han sido citadas entidades sociales que trabajan en cooperación al desarrollo en Venezuela con el objetivo de coordinar esfuerzos, evitar duplicidades y generar iniciativas de ayuda humanitaria.

En esta sesión han asistido representantes de Cruz Roja, Acnur, Paz y Desarrollo, Covide Amve, la Asociación Civil Somos Integración (Asoin) y la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, quienes han compartido y cruzado información actualizada de la que disponen a través de sus delegaciones en el terreno, además de avanzar en el diagnóstico de necesidades, la capacidad operativa y la unificación de criterios para canalizar esta ayuda.

Para dar respuesta a estas necesidades, el Ayuntamiento va a habilitar una partida de 35.000 euros del Fondo de Emergencia para financiar distintas actuaciones de ayuda humanitaria. Así, las entidades tienen desde el 2 al 9 de julio para presentar sus proyectos a través del correo accionexterior@malaga.eu, donde deberán detallar las acciones previstas y el desglose económico.

Una vez recibidos los proyectos, serán evaluados por un equipo técnico que tendrá en cuenta el principio de acción humanitaria inmediata para mitigar el impacto y concentrar los esfuerzos en las zonas más afectadas, así como otros criterios como la viabilidad operativa, la eficiencia logística, la transparencia o la focalización en las personas más vulnerables.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL SANITARIO

Estos proyectos complementarán otras vías de ayuda a Venezuela, como la campaña de que está en marcha para recoger material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración (Asoin) que será enviado a hospitales de Venezuela.

Así, el Centro Municipal de Recursos Participativos, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero), que desde el lunes hasta mañana jueves permanece abierto en horario ininterrumpido de 09,00 a 21,00 horas para todas las personas y entidades interesadas en colaborar.

En estos momentos, se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, por lo que a través de esta campaña se recogerán medicamentos tanto para atender las urgencias --analgésicos, antibióticos o antipiréticos o antisépticos) como para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, asma, entre otros--, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos. Además, desde la Agrupación también se solicitan lámparas de emergencia, pilas y linternas.

MESA DE EMERGENCIA

El Ayuntamiento de Málaga ha prestado especial atención a las catástrofes naturales que han generado situaciones de emergencia humanitaria en distintas zonas del mundo.

En el año 2001, se creó una partida específica como fondo de emergencia para la atención de proyectos destinados a financiar situaciones de crisis humanitaria a raíz de los terremotos que se produjeron en Gujarat (India) y El Salvador.

Este fondo estuvo en funcionamiento de 2001 a 2005 y se financiaron once proyectos: India y El Salvador en 2001, Angola en 2002, Irán en 2003, Marruecos, Turquía y Sudeste Asiático (4 proyectos) en 2004 y Cuddalore (India) en 2005. Desde entonces y hasta 2009 se han atendido estas situaciones con fondos puntuales, habilitados para financiar proyectos extraordinarios.

En el año 2010, con motivo del terremoto que afectó a Haití y a propuesta de la mesa técnica, se creó la Mesa de Emergencia, con el objetivo de tener un espacio que fuese posible activar cada vez que se produjera una situación de crisis humanitaria. Este acuerdo fue refrendado posteriormente en el seno del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo.

A esta Mesa son convocadas las entidades, asociaciones y ONG que trabajan en cooperación al desarrollo, con el objetivo de plantear acciones que puedan proporcionar algún tipo de ayuda para paliar la situación de extrema necesidad en la que ha quedado la población afectada. En los últimos años, la Mesa de Emergencia ha sido convocada en distintas ocasiones, principalmente a causa de seísmos de gran magnitud como los registrados en Chile y Haití (2010), Japón (2011), Filipinas (2013), Nepal (2015), Ecuador (2016), Haití (2016)) o Marruecos, Turquía y Siria (2023).