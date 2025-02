Con Málaga acusa al Ayuntamiento de "abandonar a su suerte" a las familias más vulnerables

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Nicolás Sguiglia, ha acusado al Consistorio de "abandonar a su suerte a las familias más vulnerables" y ha puesto como ejemplo el desahucio este miércoles de Josefa "pese a las decenas de vecinas que se han congregado en esta jornada en el barrio de Las Flores para acompañar a su vecina".

Así, desde primera hora el edil de la confluencia de izquierdas intentó negociar para ganar tiempo ante el desahucio. "Ella tiene una circunstancia económica muy difícil que le impidió hacer frente al pago del alquiler y lo que generó que se le vaya acumulando un impago del alquiler." señaló Sguiglia.

El concejal ha destacado la voluntad de Josefa de poder hacerse cargo del alquiler "Ella en todo momento tenía disposición de poder pagar, pero realmente no le llegaba y no le alcanzaba económicamente la situación. Hoy hemos vivido el desamparo ante una circunstancia en la que creo que ninguno de nosotros y nosotras nos gustaría vernos. Con tres niños no poder hacerle frente al pago del alquiler, le llegó la orden de desahucio en el día de hoy".

Según señalan desde Con Málaga los concentrados han intentado mediar con el propietario para ganar un poco de tiempo. "En primer momento lo que pedíamos era que se dieran cinco meses para que los niños por lo menos puedan terminar el curso escolar y poder asegurar una escolarización en buenas condiciones y que los niños no tengan que dejar así, bruscamente, su colegio. La propiedad no ha accedido ni a conceder un mes" ha explicado Sguiglia.

"Desde aquí queremos denunciar la inmovilidad por parte del equipo de gobierno para intentar brindar soluciones bastante ante este tipo de situaciones. Las ayudas son escasas, hay escasísima vivienda social, hay escasa vivienda asequible, el ayuntamiento y servicios sociales tendrían que haber estado aquí de primera hora para intentar garantizar de que esto no ocurra", ha dicho el portavoz de Con Málaga.

"Una vecina de nuestra ciudad con sus tres hijos se va a ver obligada a tener que dejar la ciudad e ir a vivir muy precariamente en una vivienda de muy pocas dimensiones familiares, los niños van a dejar sus amigos, van a dejar su colegio, en fin, se rompe la vida de una familia", ha concluido Sguiglia.

Por su parte la concejal y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha apuntado que "el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, entendemos que el propietario tiene derecho a recuperar su vivienda, pero también que las administraciones están obligadas a intentar garantizar a la gente un alojamiento digno. Si Josefa no tuviera un familiar que en su precaria vivienda las pueda alojar, hoy veríamos a tres niños de 15, nueve y cuatro años viviendo al raso".