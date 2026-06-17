Con Málaga acusa a De la Torre de "falta de salud democrática" por "impedir" el Debate del Estado de la Ciudad

Archivo - La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "lleva año y medio incumpliendo su obligación de rendir cuentas" mientras Málaga "está peor con servicios municipales en huelga, emergencia habitacional, movilidad colapsada y barrios abandonados".

Asimismo, ha reclamado que se convoque y propicie un debate abierto también a la ciudadanía para que conozcan "los distintos modelos de ciudad que hay".

Morillas ha recordado, a las puertas del Ayuntamiento, que "hoy se cumplen tres años desde que se constituyó el Ayuntamiento de Málaga y a nosotras nos parece que es absolutamente impresentable, y me atrevería a decir que falto de salud democrática, que el equipo de Gobierno y el alcalde de la ciudad lleve un año y medio sin convocar el debate del Estado de la Ciudad al que está obligado a realizar de manera anual según el propio reglamento del Ayuntamiento".

Ha subrayado que "nos parece que es necesario que cuando tenemos una situación en la que la gestión del equipo de gobierno suspende de una manera rotunda, cuando hay servicios municipales con sus trabajadores y sus trabajadoras en huelga, como el Centro Municipal de Emergencias, como los socorristas de las playas de Málaga, en plena temporada alta, resulta que el alcalde se niega a convocar ese necesario debate para rendir cuentas de su gestión".

"Hoy la ciudad de Málaga está peor de lo que estaba hace un año y medio. Hoy en la ciudad de Málaga hay situaciones de emergencia que tienen que ver con el estado de los servicios públicos, que tiene que ver con la emergencia habitacional que hace que la ciudad sea de las más caras de toda España, donde diariamente se producen desahucios y expulsión de vecinos y vecinas que no pueden pagar un alquiler", ha criticado.

Por otro lado, Morillas ha lamentado que "hoy la ciudad de Málaga está peor porque hay problemas de movilidad estructurales, como los que acabamos de abordar en el Consejo de Movilidad, que no están siendo abordados por parte del equipo de gobierno".

"Hoy Málaga sigue sin aparcamientos disuasorios, sin una red de transporte público colectivo que sea una alternativa real al vehículo privado", ha dicho.

Por otro lado, Morillas también ha hecho mención a los barrios de la ciudad "a los que no llegan los servicios, donde hay problemas de plagas de ratas, donde hay problemas de limpieza, donde hay problemas de equipamiento".

Por último, ha señalado que "la gestión del equipo de Gobierno del PP suspende, y es urgente que podamos abordar un debate del Estado de la ciudad, en la que no solo los grupos políticos, sino también los vecinos y las vecinas, todos los que van a salir a movilizarse a la calle el próximo 27 de junio en defensa del derecho a la vivienda, tengan la oportunidad de participar y de conocer de primera mano los distintos modelos de ciudad que hay y, sobre todo, que el alcalde rinda cuentas".