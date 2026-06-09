Con Málaga advierte de "la falta de medios para atender emergencias" como la del incendio del hotel

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, acompañada de representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y del Sindicato Andaluz de Bomberos. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, acompañada de representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y del Sindicato Andaluz de Bomberos, ha anunciado que llevarán una iniciativa a la próxima Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga "para proponer la elaboración de un Plan Integral de Prevención Incendios en el Centro Histórico".

Asimismo, ha señalado que el incendio en el hotel "sigue vivo tras 15 días, lo cual genera preocupación a los vecinos de los barrios colindantes y ha remarcado la situación acuciante en el servicio municipal de bomberos, que dispone en estos momentos de menos personal que en el año 2008", por lo que también ha advertido de "la falta de medios para atender emergencias" como la de este incendio.

Morillas, que ha comenzado agradeciendo a los representantes vecinales y sindicales su labor desde hace décadas, ha informado de la iniciativa que presentarán en la próxima Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en la que van "a exigir la comparecencia urgente a petición propia por parte del alcalde de la ciudad".

"La ciudadanía malagueña tiene derecho a saber por qué, tras 15 días, el fuego sigue vivo, cuál es el plan para la extinción del fuego y, sobre todo, cuáles son las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento para extinguir de manera definitiva ese fuego y reducir los riesgos para los barrios colindantes así como las medidas que permitan prevenir en espacios como el del centro antiguo, cuya situación hace que los riesgos sean aún mayores que en otras zonas", ha agregado.

De igual modo, ha advertido de que "en el Cuerpo Municipal de Bomberos solo hay 256 efectivos. Con los 50 que se van a incorporar sigue habiendo menos efectivos que en el año 2008. Estamos en una ciudad sobresaturada turísticamente, donde se multiplican los riesgos y las necesidades de atención de situaciones de emergencia son aún mayores", ha criticado.

En este punto, ha remarcado que "el Ayuntamiento tiene que comprometerse con el incremento de las plantillas, disponer de un plan de movilidad y hacer una revisión de la ordenanza municipal de protección frente a los incendios, de manera también que todos los fondos Unespa se dediquen a fortalecer este servicio municipal que atiende situaciones como las que hemos vivido en el hotel".

Por otro lado, ha recordado que "estamos en un centro antiguo donde hay discotecas en edificios históricos del siglo XIX que tienen vigas de madera, espacios donde se acumula material especialmente inflamable, una sobreocupación del espacio público por parte de negocios turísticos y hoteleros que dificulta el que pueda haber unas vías de evacuación y todo esto sucede sin que el Ayuntamiento haya adoptado ni una medida para garantizar la seguridad de los vecinos y de las vecinas que viven en el centro".

"Es necesario que haya un plan integral que permita mejorar y garantizar que prevalezcan los derechos de los vecinos. El modelo de ciudad promocionado por el señor de la Torre y por el Partido Popular prima la premisa de "todo por la pasta". Esta iniciativa contempla un paquete de once medidas que podrían ponerse en marcha desde mañana mismo", ha agregado.

Por último, ha recordado que este miércoles "comienza una huelga indefinida los trabajadores y trabajadoras del centro municipal de emergencia, a los que ha mostrado su apoyo absoluto" y ha exigido al Ayuntamiento a que "se comprometa a garantizar los derechos laborales de las trabajadoras de este servicio municipal esencial".