Con Málaga afirma que hay más 35.000 malagueños con denuncias por la ZBE y pide suspender las sanciones

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha informado que "son más de 35.000 denuncias" las que se han interpuesto respecto a la Zona de Bajas Emisiones desde diciembre, cuya recaudación supone "entre 3,5 y 7 millones de euros", y pide la suspensión del régimen sancionador.

Asimismo, ha exigido que la recaudación de dichas sanciones se destine íntegramente a la movilidad sostenible, priorizando las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios que "el PP prometió hace trses años y sigue sin crear", según informan desde Con Málaga.

Respecto a la Zona de Bajas Emisiones, Morillas ha señalado que "son más de 35.000 denuncias en apenas seis meses" incidiendo en que existen dos momentos álgidos, el mes de diciembre y el mes de marzo, que son los meses en los que más denuncias ha tramitado la Policía Local.

"Estamos hablando de más de 35.000 denuncias que podrían suponer una recaudación en concepto de multas de sanciones para el Ayuntamiento de Málaga entre 3,5 millones de euros y 7 millones de euros", ha afirmado Morillas.

Además, ha remarcado que es necesario que se apruebe una modificación de la ordenanza de movilidad que permita que se introduzca una disposición transitoria de manera que la Zona de Bajas Emisiones se condicione a la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en los principales accesos de la ciudad conectados con el transporte público colectivo, "de manera que pueda existir alternativas reales y eficaces al uso del vehículo privado".

La edil ha planteado que la recaudación que el Ayuntamiento de Málaga está obteniendo por las sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones, " de entre 3,5 y siete millones de euros, se destinen íntegramente a medidas para garantizar la movilidad sostenible en la ciudad de Málaga".

"Con esos millones de euros se podrían poner en marcha de manera urgente esos aparcamientos disuasorios, se podría abordar una renovación de la flota de la EMT, de manera que los barrios de la ciudad y especialmente los principales accesos de la ciudad por la zona este, por la zona norte y por la zona oeste estén conectados con una red de transporte público colectivo que sea una alternativa eficaz al uso del vehículo privado", ha apuntado Morillas.

La portavoz adjunta ha criticado que "no puede ser que con esa recaudación y teniendo en cuenta la situación de inseguridad jurídica que se ha generado a partir de la sentencia del TSJA, se siga esperando a que se pongan en marcha algunas de las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios que Paco de la Torre llevaba en su programa de gobierno cuando se presentó a las elecciones de 2023".