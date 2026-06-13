Málaga y Almería trasladan un mensaje de respeto, convivencia y deportividad a ambas aficiones ante final de play-off

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MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Málaga y Almería, ante los dos partidos de la final del play-off de ascenso a Primera División -LaLiga EA Sports- entre el Málaga CF y la Unión Deportiva Almería, han trasladado un mensaje de respeto, convivencia y deportividad a ambas aficiones.

En un comunicado han señalado que "para nuestras ciudades es un motivo de orgullo que dos equipos andaluces sean protagonistas de una cita tan importante para el fútbol español".

"Málaga y Almería comparten mucho más que esta rivalidad deportiva puntual: nos une nuestra identidad mediterránea y andaluza, nuestros valores y una misma forma de entender el deporte como espacio de encuentro, convivencia y respeto", han incidido.

Por ello, se han mostrado convencidos de que "ambas aficiones volverán a demostrar que es posible vivir con pasión y entusiasmo el apoyo a los colores de cada equipo desde la deportividad, el compañerismo y el respeto mutuo, y que ofreceremos un ejemplo del mejor espíritu deportivo".

"Animamos a todos los aficionados y aficionadas a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol con responsabilidad y civismo. De esta forma, contribuiremos entre todos a que esta eliminatoria sea recordada por el ambiente ejemplar dentro y fuera de los estadios". "Málaga y Almería, unidas por el deporte y por los valores que representa", han concluido.