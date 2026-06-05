Málaga arranca Capitalidad de la Cultura Gastronómica y reivindica patrimonio culinario como identidad cultural

Málaga arranca su Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga arranca su Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027 con un programa que reivindica el patrimonio culinario como identidad cultural.

Así, el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este viernes el programa de actividades de este reconocimiento concedido por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG) que sitúa a la ciudad como referente europeo en gastronomía mediterránea, cultura culinaria, producto local, sostenibilidad e innovación.

El acto se ha celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y ha dado a conocer las principales líneas de trabajo de esta capitalidad, que la ciudad ostenta tras recoger el testigo de Gdansk en el marco del V Congreso Europeo de Gastronomía, celebrado en esta ciudad polaca.

El encuentro ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, y los copresidentes de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Rafael Ansón y Maciej Dobrzyniecki, junto a representantes de las entidades que han colaborado en el programa de actividades.

La Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía concede esta distinción como un título honorífico cada año a una ciudad europea representativa. El título conlleva la realización de diversas actividades, eventos e iniciativas a lo largo de todo el año para dar a conocer la gastronomía de los países europeos y de la ciudad que ostenta la Capitalidad.

La Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica reconoce la riqueza culinaria de Málaga, su tradición mediterránea, la calidad de su producto, la fortaleza y talento de su sector hostelero y su capacidad para vincular gastronomía, cultura, turismo, innovación y sostenibilidad.

Así, ha sido planteada como un programa de ciudad y una oportunidad para dejar legado, poner en valor el patrimonio gastronómico, reforzar la participación ciudadana, impulsar prácticas sostenibles, fortalecer la formación profesional y consolidar redes de cooperación europeas más allá del periodo oficial de la designación.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La capitalidad se articula bajo el lema 'Málaga, donde comer es cultura', apelando a la idea de que la gastronomía malagueña no debe entenderse solo como una oferta culinaria o turística, sino como una expresión completa y motivo de orgullo de la identidad de la ciudad.

Para ello, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un programa de actividades en colaboración con distintas asociaciones y entidades vinculadas a la gastronomía y la hostelería que se basa, principalmente, en el origen, para mostrar a la gastronomía y la despensa malagueñas como cultura viva; la excelencia, enfocada al producto local y a la restauración de calidad; y el futuro, para poner en valor el kilómetro cero, el mar, la sierra y la huerta como grandes activos de los próximos años.

Málaga será así embajadora de la gastronomía mediterránea en Europa, con un calendario compuesto con más de 100 actividades y acciones previstas que se irán desarrollando en los próximos meses.

Este programa reúne propuestas de un amplio número de entidades de la comunidad gastronómica malagueña, entre las que se encuentran la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Mahos, la Carta Malacitana, el Consejo Regulador de Denominación de Origen Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, UMA - Gastrocampus de innovación, la Academia Gastronómica de Málaga y el Club Gastronómico KM0.

Entre las acciones presentadas destacan las impulsadas por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía: el evento 'Málaga en 10 platos', que condensará la identidad culinaria de la ciudad en una sola mesa, y las cenas con cocineros de anteriores Capitales Europeas -Cracovia, Oeiras, Estocolmo, Madrid y Gdansk-, que traerán a Málaga un diálogo gastronómico de todo el continente.

Por su parte, la Diputación incorpora las actividades de 'Sabor a Málaga' a la capitalidad, para hacer partícipe y trascender a toda la provincia esta distinción. La marca promocional de la institución provincial ya tiene programadas más de 70 actividades hasta mayo del año que viene, en las que se proyectará la imagen de la capitalidad.

Entre ellas destacan las ferias gastronómicas que se desarrollan en todas las comarcas de la provincia, concursos de todo tipo de productos, jornadas profesionales, rutas gastronómicas, acciones como Chefs for Children o congresos especializados. Además, se está organizando un gran evento promocional en Madrid para divulgar la esencia de nuestra cultura gastronómica.

A éstas se suman los talleres experimentales de cocina tradicional en escuelas de hostelería de Mahos; 'La Gastronomía en Picasso', con menús inspirados en la obra del pintor malagueño de La Carta Malacitana; y las catas populares en barrios y espacios culturales abiertos propuestas por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Asimismo, la Universidad de Málaga desarrollará un taller de geolocalización de recetas perdidas, en el que estudiantes del Grado de Ciencias Gastronómicas rastrearán recetas no escritas en la provincia; la Academia Gastronómica de Málaga realizará el ciclo de charlas 'Málaga desde fuera', para analizar la cocina malagueña desde la visión de grandes nombres de la gastronomía nacional; y el Club Gastronómico KM0 llevará a cabo una edición especial de su ciclo 'Malagueños con Sabor', dedicado este año a Enrique Mapelli y Mari Pepa Estrada, figuras que han dejado su huella en la historia gastronómica de la ciudad.