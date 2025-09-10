Con Málaga asegura que el PP "ha convertido Smassa en un pozo de irregularidades y sobrecostes"

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, Toni Morillas, ha criticado este miércoles que "el PP ha convertido Smassa en un pozo de irregularidades y sobrecostes que pagan la ciudadanía malagueña", tras la publicación de un informe que señalaría "irregularidades" en los costes del aparcamiento de Pío Baroja.

"Son ya más de medio millón de euros de sobrecostes que se han abonado de forma indebida las empresas que resultaron adjudicatarias del aparcamiento de Pío Baroja", ha señalado Morillas en un comunicado, en el que ha remarcado que "es un escándalo y lo peor, es que ni es anecdótico ni un error puntual".

Para Morillas este es "el enésimo caso de las corruptelas del PP en el Ayuntamiento de Málaga con adjudicaciones poco transparentes, contratos inflados y sobrecostes absolutamente injustificados".

Asimismo, ha manifestado que "el PP se negó el año pasado en poner en marcha una auditoría y una comisión de investigación como solicitamos por parte de nuestro grupo municipal, lo que provocó la celebración de un Pleno Extraordinario".

Por esta razón, desde Con Málaga han reiterado que "es necesaria la celebración de esa comisión de investigación y que los responsables políticos rindan cuentas". Al respecto, Morillas ha señalado que "más allá de las responsabilidades del exgerente, Díaz Guirado, hay responsabilidades políticas que el Partido Popular se niega a asumir".

Por último, Morillas ha considerado que "la gestión negligente del PP les sale muy cara a los malagueños y las malagueñas. Por eso exigimos que se diriman esas responsabilidades políticas, se ponga luz y taquígrafos y se deben dar las explicaciones pertinentes. "El PP tiene que dar la cara porque la ciudadanía de Málaga tiene derecho a conocer la verdad", ha concluido Morillas.