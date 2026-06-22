Málaga y la Asociación Española Contra el Cáncer impulsan una campaña de prevención solar en playas y piscinas

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada del presidente y de la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, Juan Carlos García y Carmen Litrán, respectivamente. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Española Contra el Cáncer han presentado este lunes la campaña conjunta de prevención solar que ambas instituciones desarrollarán durante los meses de verano para concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición solar sin protección.

La iniciativa, que se llevará a cabo entre junio y agosto, contempla un amplio programa de actividades en playas y piscinas tanto de la capital como de la provincia, con el objetivo de fomentar hábitos saludables frente al sol, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Han detallado que bajo el formato de un "tour de playas y piscinas", la campaña recorrerá distintos municipios del litoral y del interior, con presencia destacada en Málaga en enclaves de alta afluencia como La Malagueta, La Misericordia, El Palo o Guadalmar, así como en localidades como Nerja, Fuengirola, Mijas, Estepona o Rincón de la Victoria, entre otras.

En estos espacios se desarrollarán acciones de sensibilización, dinámicas participativas y actividades educativas dirigidas a toda la ciudadanía.

Entre las acciones previstas destacan propuestas lúdicas y divulgativas como juegos temáticos sobre fotoprotección, actividades para público infantil y juvenil, y la difusión de mensajes de prevención a través de iniciativas creativas adaptadas a diferentes públicos.

La concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha agradecido "a la Asociación Contra el Cáncer su compromiso permanente con la prevención y la educación para la salud".

"Entre todos podemos conseguir que este verano esté lleno de buenos momentos, pero también de buenos hábitos. Disfrutemos del sol, sí, pero hagámoslo con responsabilidad. Porque la mejor protección para nuestra salud comienza con la prevención", ha señalado.

Por su parte, la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Carmen Litrán, ha destacado que "el cáncer de piel es el más frecuente, pero también uno de los más prevenibles. Con esta campaña queremos acercar la prevención a la ciudadanía, estar presentes en los espacios donde más exposición solar se produce y fomentar hábitos saludables que pueden salvar vidas".

"La colaboración con el Ayuntamiento de Málaga es clave para amplificar este mensaje y llegar a un mayor número de personas", ha destacado.

Por otro lado, han valorado que esta campaña cobra especial relevancia en una ciudad como Málaga, donde la exposición al sol es especialmente elevada. Tal y como refleja la evidencia científica, la radiación ultravioleta alcanza niveles extremos durante los meses de verano, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por eso, un año más, en las playas de Málaga se volverán a escuchar por megafonía los consejos de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer y la canción del verano 'Al sol con crema'.

En España, se diagnostican cada año cerca de 21.000 nuevos casos de cáncer de piel, una cifra que ha aumentado en torno a un 40% en los últimos cuatro años. En concreto, se estiman más de 7.000 casos anuales de melanoma y más de 14.000 de otros tipos de cáncer de piel. En Andalucía, la incidencia del melanoma se sitúa entre 10 y 12,3 casos por cada 100.000 habitantes, a los que se suman más de 2.300 casos de otros tumores cutáneos. Y en la provincia de Málaga se registran en torno a 600 casos de melanoma al año, evidenciando la magnitud del problema.

En cuanto a las recomendaciones para una exposición solar segura, la Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que la mayoría de los cánceres de piel se pueden prevenir adoptando medidas adecuadas de protección solar.

Entre otros, evitar la exposición directa al sol entre las 11,00 y las 17,00 horas, buscar la sombra siempre que sea posible, utilizar protector solar SPF 50+ de amplio espectro y aplicarlo con frecuencia, usar ropa protectora, sombrero y gafas de sol homologadas y evitar el uso de cabinas de broncead

LA PREVENCIÓN SOLAR DE LA AECC EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

La Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla de forma continuada acciones de prevención solar en toda la provincia a través de sus juntas locales, con especial intensidad durante los meses de verano.

Estas iniciativas incluyen campañas informativas en playas y piscinas, talleres de concienciación, actividades dirigidas a población infantil y juvenil, así como acciones de sensibilización en colaboración con entidades locales.

Además, la Asociación impulsa estrategias de comunicación tanto en entornos físicos como digitales, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y promover conductas responsables frente al sol.

Con este tipo de acciones, la Asociación reafirma "su compromiso con la prevención como herramienta fundamental para reducir la incidencia del cáncer y mejorar la salud de la población".