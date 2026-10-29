Málaga cancela las actividades municipales de Halloween programadas para este fin de semana

Imagen de recurso. - David Zorrakino - Europa Press

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que con motivo de los tres días de luto oficial por el accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo), se cancelan todas las actividades municipales de Halloween programadas para este fin de semana.

En concreto, el luto oficial declarado tras el accidente será hasta las 24 horas del día 31 de octubre de 2026, según el Real Decreto 949/2026 publicado en el BOE extraordinario.

El Consistorio de Málaga, como cada año, había programado diversas actividades con motivo de Halloween diseñadas para toda la familia. Concursos de disfraces, pasajes del terror infantiles y para adultos, talleres de maquillaje terrorífico, manualidades, yincanas y espectáculos, entre otros, integraban la programación municipal para la próxima noche del 31 de octubre.

Además, el Consistorio también colabora en la organización de distintos eventos a cargo de otras entidades y asociaciones y quedan, por tanto, todas las actividades municipales programadas canceladas, según ha señalado el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales.