Málaga capital alcanza en agosto la mayor estancia media del año, con 2,61 días, un 10% más que el mismo mes de 2025

Archivo - Feria de Málaga en el centro de la capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga registró durante el mes de agosto 161.541 viajeros hoteleros y 421.037 pernoctaciones, según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las noches de hotel aumentaron un 3,38% respecto al mismo mes de 2025 y la estancia media alcanzó los 2,61 días, un 10,13% más y el registro mensual más elevado de 2026.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han señalado que esta evolución se produce pese a que el número de viajeros desciende un 5,90% respecto a agosto del pasado año, lo que refleja una prolongación de las estancias.

Han indicado que en el acumulado entre enero y agosto se mantiene esta misma tendencia y es que Málaga registra 1.150.861 viajeros y 2.542.588 pernoctaciones, estas últimas un 3,05% más; lo que supone 75.248 noches adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

Los 2,61 días de estancia media registrados en agosto superan los 2,37 días del mismo mes del pasado año y los 2,25 alcanzados en julio, que hasta entonces constituían el registro más elevado de 2026. Estos 2,61 días de media suponen un incremento interanual del 10,13%.

El grado de ocupación por habitaciones se mantiene en niveles elevados, con un 90,38%, frente al 90,61% de agosto de 2025 y por encima del 89,20% contabilizado en julio.

Entre los principales mercados internacionales destacan las estancias medias de Países Bajos, con 3,36 días; Alemania, con 3,32; Reino Unido, con 2,94; Italia, con 2,66; y Estados Unidos, con 2,44 días.

Según han destacado, el mercado internacional continúa impulsando las estancias hoteleras en Málaga y durante agosto se contabilizaron 111.906 viajeros extranjeros, un 3,62% menos que hace un año, que generaron 313.458 pernoctaciones, un 11,12% más que las 282.088 registradas hace un año.

De esta forma, las pernoctaciones de viajeros internacionales representan cerca de tres de cada cuatro noches de hotel contabilizadas en la ciudad durante el mes de agosto.

La tendencia se mantiene en el acumulado anual. Entre enero y agosto se han registrado 783.836 viajeros internacionales, prácticamente la misma cifra que en 2025, mientras que sus pernoctaciones alcanzan las 1.878.935, un 9,77% más. Esto supone 167.253 noches internacionales adicionales respecto al mismo periodo del pasado año.

ESTADOS UNIDOS AUMENTA

Entre los mercados de larga distancia, Estados Unidos vuelve a registrar crecimiento durante agosto, con 6.697 viajeros, un 5,81% más, y 16.310 pernoctaciones, un 12,20% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a agosto, el mercado estadounidense alcanza 56.782 viajeros y 127.894 pernoctaciones, estas últimas un 5,98% más.

Por volumen, Reino Unido continúa liderando el mercado internacional en Málaga, con 16.215 viajeros y 47.623 pernoctaciones en agosto, un 10,78% y un 28,46% más, respectivamente. En el acumulado del año suma 124.128 viajeros y 329.938 pernoctaciones, con crecimientos del 2,56% y del 15,06%.

También destaca Italia, con 12.162 viajeros y 32.380 pernoctaciones en agosto, un 24,24% y un 27,18% más. Entre enero y agosto contabiliza 65.211 viajeros y 142.602 pernoctaciones, estas últimas un 1,89% más que en el mismo periodo del pasado año.

Por su parte, Alemania registró 7.116 viajeros y 23.631 pernoctaciones en agosto. En el acumulado anual alcanza 68.833 viajeros, un 6,03% más, y 165.289 pernoctaciones, un 13,04% más que entre enero y agosto de 2025.

Finalmente, en cuanto al mercado nacional, durante agosto se contabilizaron 49.634 viajeros residentes en España y 107.579 pernoctaciones. Andalucía continúa siendo la principal comunidad autónoma emisora para Málaga, con 21.581 viajeros hoteleros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 8.487; Cataluña, con 3.441; y la Comunidad Valenciana, con 2.501.