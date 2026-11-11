Málaga capital cierra parques y jardines como medida preventiva ante los avisos de lluvia y viento

Archivo - Imagen de un parque de la capital malagueña cerrado ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga cierra este miércoles los parques y jardines de la ciudad como medida preventiva, a causa del aviso naranja por lluvias activado por la Agencia Estatal de Meteorología de Andalucía (Aemet) entre las 12,00 y las 23,59 horas en las zonas de Sol y Guadalhorce a la que pertenece la capital, así como del aviso amarillo por viento que estará vigente entre las 15,00 y las 23,59 horas de mañana con rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros/hora.

Ante estos avisos meteorológicos, está prevista la activación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga desde las 10,00 horas.

De este modo, permanecen cerrados los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Esta clausura temporal afecta en el distrito Centro, a los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

También desde el Área de Derechos Sociales se han adoptado medidas de prevención y atención a personas sin hogar, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, la Unidad de Calle, de forma coordinada con Protección Civil, revisó en la tarde de este pasado martes las ubicaciones de mayor vulnerabilidad en las que pueda haber personas sin hogar, tales como arroyos o puentes bajo los cauces, para informar del riesgo de lluvias y ofrecerles la posibilidad de acceder a alguna plaza de acogida.