Málaga capital renueva su compromiso como Destino Turístico Inteligente

Archivo - Imagen de archivo de turistas por la Alcazaba de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha renovado su distinción de Destino Turístico Inteligente, al superar el 80% de los requisitos exigidos por la metodología DTI, diseñada por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, en la que se analizan cinco ejes través de 97 requisitos y 261 indicadores.

Por ella ya han sido evaluados hasta la fecha más de 200 destinos, han informado desde Segittur en una nota, remitida por el Ayuntamiento, en la que señalan que esta distinción para Málaga hace que la ciudad "revalide el reconocimiento como primer destino de Andalucía en conseguir la distinción de Destino Turístico Inteligente".

Además de Málaga, a nivel nacional han logrado este distintivo los destinos de Barcelona, Bilbao, Benidorm, Donostia/San Sebastián, Guara Somontano, Gijón/Xixón, Lloret de Mar, Santander, València y Vitoria-Gasteiz. Estos destinos son considerados Destinos Turísticos Inteligentes plenos.

El proceso de revisión y actualización del diagnóstico DTI en Málaga ha contado con la interlocución y coordinación del Área de Turismo y Promoción de la ciudad y con la implicación de todas las áreas municipales, que han contribuido a proporcionar la información necesaria para la validación de los diferentes indicadores del Modelo DTI.

La comparativa de resultados entre la última revisión del diagnóstico realizada en el año 2024 y la reciente actualización refleja una evolución en los cinco ejes, situándose su cumplimiento alrededor del 80%, "por encima de la media de los más de 200 destinos con Diagnóstico DTI", han apuntado en la nota.

Según han destacado, Málaga ha realizado "un importante esfuerzo, jugando un papel clave el personal técnico de las distintas áreas municipales del Ayuntamiento y del Área de Turismo y Promoción de la ciudad, contribuyendo a proporcionar la información necesaria para evaluar al destino en base a los requisitos e indicadores que la componen, para el conjunto de ejes clave de un DTI".

La distinción como Destino Turístico Inteligente representa "un paso firme en la estrategia de posicionamiento de Málaga, reforzando su liderazgo en la gestión turística responsable y su compromiso con el bienestar de residentes y visitantes", han señalado.

El programa Destino Turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (Setur) y gestionado por Segittu, que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en cinco ámbitos de actuación, en concreto gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, genera los mecanismos adecuados para facilitar la rápida incorporación de innovaciones en los destinos.

El Destino Turístico Inteligente se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.

Para alcanzar estos objetivos, el programa DTI promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino.