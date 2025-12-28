Málaga celebra la 64 Fiesta Mayor de Verdiales

Málaga celebra la 64 edición de la Fiesta Mayor de Verdiales, a 28 de diciembre de 2028 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras; el concejal del distrito Puerto de la Torre, Jacobo Florido, y otros concejales de la Corporación municipal, ha asistido este domingo a la 64 edición de la Fiesta Mayor de Verdiales.

La Fiesta Mayor, que es el acontecimiento verdialero más importante del año, se celebra en el parque Andrés Jiménez Díaz de Puerto de la Torre.

Esta edición cuenta con la participación de 28 pandas que representan los tres estilos tradicionales: Almogía, Comares y Montes. En concreto, seis del estilo Comares, 12 del estilo Montes y diez del estilo Almogía.

Cada uno de los estilos ha contado con premios en distintas modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor. Asimismo, se ha dado un obsequio a los niños y niñas participantes en el baile de pareja infantil y de bandera de las distintas pandas.

La Fiesta Mayor de Verdiales constituye el principal encuentro verdialero del año y un referente para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga continúa respaldando esta tradición a través del convenio anual suscrito con la Federación de Pandas de Verdiales, que contempla una aportación municipal de 125.000 euros en concepto de subvenciones.

Además, los verdiales también están presentes en el espectáculo de luces y sonido en calle Larios. Así, sonará un villancico por verdiales de la panda Jotrón y Lomillas del estilo Montes en el primer pase de cada espectáculo, hasta este domingo.

FIESTA MAYOR DE VERDIALES

La Fiesta Mayor de Verdiales se celebra desde hace más de seis décadas cada 28 de diciembre, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes.

Los verdiales son una manifestación festiva de origen campesino basada en un fandango propio, cantado y bailado, acompañado por una formación musical compuesta por violín, guitarras, pandero, platillos y palillos, a la que se suman, según el estilo, instrumentos como el laúd o la bandurria.

En las actuaciones adquieren un papel destacado las figuras del 'alcalde', encargado de ordenar el desarrollo de la interpretación mediante la vara de mando, y del abanderado, que encabeza el grupo bailando una bandera española, andaluza o malagueña.

La Fiesta de Verdiales representa una de las expresiones culturales de mayor arraigo en el ámbito malagueño, especialmente vinculada a la comarca de los Montes, y es reflejo de un contexto ecológico y cultural propio.

Por último, han recordado que en el año 2014 el Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción institucional para solicitar a la Unesco la declaración de los Verdiales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.